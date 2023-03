Vzgoja in izobraževanje: stavkovni dogovor pred vrati

Danes so se predstavniki sindikata Sviz prvič uradno srečali z ministrom za vzgojo in izobraževanje Darjem Feldo; obe strani sta sestanek označili kot konstruktivnega. Nadaljevala so se tudi pogajanja o stavkovnih zahtevah šolskega sindikata Sviz, a dogovora za zdaj še ni. Če do srede Sviz ne bo potrdil stavkovnega sporazuma, bodo 13. aprila zaposleni v vzgoji in izobraževanju stavkali. Pogajalci sicer dopuščajo možnost, da bo dogovor sklenjen v roku.