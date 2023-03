Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin tragične letalske nesreče, ki se je v soboto zgodila na Dobravici pri Šentjerneju. »V letalu se je nahajala ena oseba, ki je izgubila življenje. Identiteta pokojnega in vzrok smrti bosta znana po obdukciji,« so danes sporočili z novomeške policijske uprave. Kot smo že pisali, je po neuradnih podatkih umrl 54-letni strastni ljubiteljski pilot Boris Jerele iz Šentjerneja.

Tragedija se je zgodila nekaj minut pred 17. uro. Takrat je policijo poklicalo več ljudi, ki so povedali, da so videli strmoglaviti manjše letalo in da je zagorelo. Gasilci, ki so bili hitro na kraju nesreče, so ogenj omejili in pogasili. Ogled so opravili novomeški kriminalisti, kasneje pa so sodelovali tudi strokovnjaki nacionalnega forenzičnega laboratorija. Po prvih ugotovitvah policije je pilot ultralahkega letala v bližini ene od stanovanjskih hiš zaradi leta na premajhni višini s krilom najprej zadel ob travnato površino in trčil v žično ograjo ter pomožni objekt. Letalo je takoj po ustavitvi zajel ogenj in ga v celoti uničil. O nesreči so obvestili inšpektorja za preiskovanje letalskih nesreč, preiskovalno sodnico in državnega tožilca. Kriminalisti bodo po zaključeni preiskavi s svojimi ugotovitvami seznanili tožilstvo.

Jerele je bil navdušen letalec, leta 2002 je ustanovil Aeroklub Šentjernej. Svoje letalo naj bi po besedah vaščanov kupil pred približno tremi leti. Bilo je sodobno opremljeno, izkušen pilot naj bi z njim letel približno 300 ur. Po pripovedovanju domačinov je rad letel nizko. Vzletel naj bi približno uro pred nesrečo, strmoglavil pa le nekaj deset metrov od hiš.