V nedeljo popoldne so v stanovanju v enem od naselij v zagrebški Dubravi policisti našli truplo 55-letnega moškega. Kot vse kaže, ga je ubila štiri leta starejša soproga. Ko je po klicu njegovih sorodnikov, da se že dva dni ne oglaša ne telefon, policija prišla pred vrata stanovanja in z gasilci poskušala vdreti, si je po navajanju medijev žena prerezala žile na zapestjih in vratu ter skočila skozi okno v prvem nadstropju. Hudo poškodovano so odpeljali v bolnišnico.

Možakar je s svojo sorodnico zadnjič govoril v petek, potem pa se ni več oglašal. Po pisanju spletnega portala 24 sata, naj bi sicer žena prek njegovega telefona sorodnikom pošiljala sms-sporočila, v katerem se je očitno predstavljala kot on in zagotavljala, da je vse v redu. Ker se ni osebno oglasil, so bili kljub temu sumničavi. Vedeli so namreč, da ima žena duševne težave in da bi lahko naredila kaj hudega. Zato so se v nedeljo popoldne oglasili pri njiju doma. Po pisanju Jutarnjega lista jim je žena rekla, da je odšel na kavo, vrat pa ni želela odpreti. Zato niso videli drugega izhoda, kot da kličejo policijo.

Odklanjala zdravljenje

Policisti so, da bi ugotovili, od kod prihajajo sporočila, preverili lokacijo telefonskega signala. Izkazalo se je, da mora biti telefon v stanovanju. Ker tudi njim žena ni želela odpreti, so okoli 13.45 ure skupaj z gasilci vdrli. Zagledali so grozljiv prizor: na postelji je v mlaki krvi ležalo moževo truplo. Včeraj je policija sporočila, da naj bi ga žena po glavi večkrat udarila s topim predmetom. Medtem ko so vdirali, je žena skočila skozi okno slabih pet metrov globoko.

»Zaslišal sem top udarec in videl, da pod mojim oknom leži ženska,« je za Jutarnji list povedal sosed, ki je prvi prihitel na pomoč. Najprej je mislil, da se je ženska zgrudila, ker je padla v nezavest, a je nato zagledal policiste in gasilce, ki so klicali reševalce. Kot je dejal, je ženska pred njihovim prihodom kazala znake življenja, vendar zelo šibke. Ni bila pri zavesti in je krvavela. Po neuradnih podatkih ni v smrtni nevarnosti.

Po besedah sosedov in znancev je bila že dlje časa v slabem duševnem stanju, vendar je odklanjala zdravljenje. »Iz stanovanja sta se večkrat slišala kričanje in hrup. Pogosto sta se prepirala. Zadnje dni pa je res neobičajno tiho. On je bil zelo miren in spodoben, vedno se mi je zdelo, kot da nista za skupaj. Ona je po drugi strani znala biti prepirljiva in delati težave,« je za 24 sata povedala pretresena soseda. Pokojni naj bi bil upokojeni policist, po rodu iz Zadra. To je bil njegov drugi zakon.