Britanski princ Harry in njegova soproga Meghan sta najprej potrdila novico o kraljevi odločitvi, da se morata izseliti iz njunega edinega britanskega doma. Po palici sta potrdila tudi korenček, to je, da ju je povabil na kronanje, in sicer z elektronskim pismom, na katero morata odgovoriti, in če bosta povabilo sprejela, dobita še uradno pismo. Njun predstavnik je povedal, da se še nista odločila. Na njuno odločitev bo vplivalo marsikaj, tudi to, da bo kronanje 6. maja, na rojstni dan kraljevega vnuka Archieja, prvorojenca Harryja in Meghan, kar je ali pa morda ni naključje. So na dvoru pomislili, da vsaj Meghan ne bo prišla, še preden se je kralj odločil za kaznovanje para z deložacijo?

Jezna rezerva in zarotniška mačeha

Ko se je rodil princ Harry, so bili na Otoku navdušeni predvsem zato, ker je princ William dobil rezervo. »Heir and the spare!« so vpili v medijih. Ta stara fraza se v prevodu ne rima: dedič (prestola) in rezerva. Harry je že z naslovom avtobiografije Rezerva povedal, da ni bil rad rezerva. Čeprav to ni več, odkar je prvič postal stric in je nazadoval na peto mesto v vrsti za prestol (za tremi otroki brata Williama), je njegova »rezervnost« rdeča nit knjige, ki vsebuje eksplozivno nanizanko obtožb na račun očeta, brata in mačehe, ne nujno v tem vrstnem redu. Harry je še ogorčen, ker je bil tudi njegov oče, takrat prestolonaslednik, navdušen, ko je »naredil« rezervo in potem »zaprl trgovino«. Vsaj v zakonski spalnici. Kdo drug kot pokojna mati Diana bi lahko Harryju razkrila, kaj ji je ob njegovem rojstvu dejal njegov oče, saj v knjigi napiše, da je dejal: »Čudovito! Zdaj si mi dala dediča in rezervo, moje delo je končano!« Delo? »Delo« je nadaljeval z večno ljubico Camillo, ki ji je bil in ostal najbolj vdan. Kaže, da je Harry ravno z ostrimi obtožbami na račun mačehe sprožil očetovo maščevanje. V intervjujih ob izidu knjige je dejal, da se je bal, da se bo spremenila v hudobno mačeho. Razkril je, da sta oba, on in William, očeta prosila, naj se ne poroči z njo. Potem pa si je želel, da bi bila srečna, ker bi zato utegnila biti manj nevarna. »Bila je zlobnica. Bila je tretja oseba v zakonu (njegovih staršev). Morala se je rehabilitirati.« Zato sta bili, kot piše Harry, njena dolgoročna strategija poroka in krona. Očeta naj bi najbolj razkuril ravno s trditvijo, da je bila poroka del Camillinega zarotniškega načrta, prav tako »izdajanje« dogajanja v družini tisku.

Prisilna izselitev in preselitev

Postopek za prisilno izselitev Harryja in Meghan iz njunega edinega doma v Britaniji, ki mu rečejo Frogmore Cottage, naj bi kralj sprožil že 11. januarja, dan po izidu Rezerve, potem ko so mu pribočniki izročili »dosje« s ključnimi Harryjevimi obtožbami. Izseliti naj bi se morala maja, po kronanju. Frogmore Cottage jima je podarila kraljica. To po merilih kraljeve družine razmeroma skromno podeželsko vilo v bližini gradu Windsor so prej prenovili za okoli 2,7 milijona evrov. Prenovo so krili davkoplačevalci, vendar sta mlada zakonca denar zaradi medijskega vika in krika povrnila, ko sta kraljevi družini dala odpoved in se preselila v ZDA. Kralj hoče v Frogmore Cottage, v katerem naj bi bilo pet spalnic in je vreden »samo« štiri milijone evrov, naseliti brata Andrewa, ki je s svojim dolgoletnim prijateljevanjem s pokojnim razvpitim ameriškim pedofilom Epsteinom osramotil sebe, kraljevo družino in monarhijo. To je mila kazen, ki naj bi jo kralj opravičeval s času primernim kleščenjem izdatkov kraljeve družine. Kaže, da bo moral tudi brata prisilno preseliti, saj ta kljubuje izselitvi iz sedanjega razkošnega doma z 31 spalnicami, ki je tako rekoč v senci windsorskega gradu in je vreden 34 milijonov evrov. To je prava podeželska palača, ki jo obdaja 85.000 kvadratnih metrov vrtov in gozdov. Andrew tam živi že dvajset let, že veliko let z nekdanjo ženo Fergie, s katero naj bi bila najsrečnejša ločenca na Otoku. Kralj namerava bratu, ki ne dela nič, ukiniti letno »podporo« 285.000 evrov, ki mu jo je kraljica dajala iz skoraj 100 milijonov evrov letne vzdrževalnine kraljeve družine. Ta seveda prihaja iz državne blagajne oziroma žepa davkoplačevalcev.