Laibach so se vedno jemali pretirano zares – in s svojim papagajstvom totalitarne estetike razkrivali elemente totalitarizma v sodobnih družbah. Apoteoza njihovega umetniškega delovanja je bi nastop v Severni Koreji. Sodobnim dedičem totalitarne miselnosti so povedali: »Vi ste mi. Naša forma je vaša vsebina. To, kar mi igramo, vi zares udejanjate. «Ko so le nekaj za tem najavili, da bi z veseljem nastopili tudi na anektiranem Krimu ali okupiranem Donbasu, so ponovili enako gesto. Koncert v okupiranem Donbasu je enako kot koncert v Pjongjangu: natanko točna diagnoza!

Zato velja njihovo sedanjo držo glede vojne v Ukrajini interpretirati v istem ključu. S svojimi odzivi so krasno identificirali krinke, pod katerimi se danes skriva totalitarizem. Danes totalitarizem v Evropi ne koraka v rjavi srajci, temveč se skriva za hipokratskim govorom o »posredniški vojni«, mlatenjem prazne protiimperialistične slame, cmerjenjem o »rusofobiji«. Današnji totalitarizem z banalnimi klišeji omalovažuje ukrajinsko subjektivnost. Laibach je podal natanko točno diagnozo.