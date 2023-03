Še vedno Janševa RTV SLO napoveduje snemanja edinih »pravih« demonstracij upokojencev – pod okriljem SDS veljaki na RTV SLO napovedujejo redna snemanja vseh demonstracij. Morda pa je to demonstracija medijske oblasti. No, če je tako, pričakujem tudi snemanje vseh obravnav ustavnega sodišča na 3. programu RTV SLO o medijski problematiki oziroma javni RTV in o vseh stranpoteh demokracije, vključno s pravosodjem.

Vse skupaj skoraj izgleda, kot da je tudi ta vlada nelegitimna in kakor da ne bi bilo lani volitev, kjer smo jasno povedali, da nočemo več omejevanja demokracije in da zahtevamo vsebine, ki so realne, uresničljive, razvojno naravnane ter namenjene dobrobiti vsem nam državljanom. Čeprav še vedno stavim na strokovne ljudi, ki jih imamo v Sloveniji in ki so sposobni to našo državo potegniti iz blata, v katerega so ga porinili »nepogrešljivi« vodja in kup drugih nepogrešljivih elitnikov, ki nas neprestano strašijo pred njim in se ga očitno bojijo kot hudič križa.

V skoraj letu dni smo spoznali, da so nekatere poteze vlade in posameznih nekompetentnih in nestrokovnih ministrov, milo rečeno, čudne. Od čudnih kadrovskih potez v policiji, za katere je očitno najbolj »zaslužen« premier, državljani pa ugibamo, ali so menjave zaradi kakšnih nepojasnjenih poslov v Gen-I na Balkanu, do »izgubljene« ter servilne zunanje politike, ki se je očitno navadila na rdečo preprogo gardne enote in pozabila na besedo mir. Od stanja v zdravstvu, ki ima po letu dni za dosežek očitno le novo telefonsko številko, na katero naj kličemo izgubljeni v vesolju sistemskih problemov, do kot že omenjene RTV SLO in čedalje bolj tudi množice ljudi na robu preživetja. Mislim na upokojence, na čistilke v Bernardinu in drugod, na delavce Magne ter še na kar lepo število ljudi v stiskah. Z nojevsko politiko tiščanja glave v pesek in servilno politiko do privilegiranih je nekaj narobe. Mislim seveda na tiste, ki imajo največ in zahtevajo še več. Mislim tudi na servilnost do tujcev.

Petkove »kulturne« in odmevne demonstracije v avtoritarnih letih Janeza Janše so očitno marsikomu vzor. Morda so bile za nekoga neuspešne, ker Janševa vlada ni padla, temveč je bila legalno zamenjana na novih volitvah. A vendar je šlo za aktivnosti, ki so prikazale visoko stopnjo državljanske zavesti, poguma, vztrajnosti in utemeljenosti. Tako da moram vseeno reči, da me številna sedanja dogajanja na ulicah ne prepričajo. Če je to akcijski načrt VSO, Janše, Peterleta, Ruparja in še koga, potem je vse skupaj zelo slaba kopija delovanja preteklih let. Današnji »organizatorji« iz opozicijskih strank ter »množic« se prikazujejo kot žrtve, hkrati pa ne morejo skriti svoje neverodostojnosti in nesposobnosti. Načrtovana interpelacija SDS se izgovarja na »muzejsko problematiko.« Glede muzeja pa bi samo še dodal: kaj pa če bi v ta muzej šli Janša, Bavčar, Peterle, Krkovič, pa še Rupel in kdo od nepogrešljivih ter bi v tem muzeju tudi ostali?

Ta vlada res nima posebne sreče s svojo kadrovsko sestavo in še manj z razvojno naravnanostjo. Akcijski načrt nasprotnikov te vlade je tako jasen: povzročiti kaos, jo zrušiti in pripeljati »odrešitelja.« Hkrati pa je seveda cilj, da ne bi nihče nikomur nič verjel ter seveda, da nihče ne bi mislil s svojo glavo.

Naj omenim še eno izredno slabo potezo te vlade. To je opora na kadre, ki smo jih volilci na volitvah izločili iz sistema in jasno dali vedeti, da jim pri vodenju države ni več mesto. Njihovo vračanje k »oblastnem koritu« seveda ne daje ugleda tej vladi.

In rešitev: ne izgovori o potrpežljivosti in lastni oblastni nemoči, kaj ukreniti, temveč razvojno naravnani ukrepi. Dobili ste podporo na volitvah in uresničite jo s sposobnim strokovnim, če je potrebno novim kadrom, ki ga je v Sloveniji dovolj. Vzemite jih v vlado glede na strokovnost, ne po osebnih poznanstvih. Prav tako ne rabimo tistih politikov, ki znajo samo rušiti, ali pa se konvertitsko prilagajati, kar so dokazali s preteklim delovanjem na oblasti. Če pa smo se volilci resnično zmotili v zaupanju, potem pač potrebujemo novo vlado. Pa ne Janševe. Skratka: veliko znanja, poguma in skok kot v Planici. Ja, je težko, ampak se da.

Miloš Šonc, Grosuplje