Občina Kamnik je na razpisu uspela s projektom PopUpUrbanSpaces. Poleg občine v projektnem partnerstvu sodelujejo še institucije oziroma mesta iz kar sedmih držav. Kot vodilni partner bo občina koordinirala projektno partnerstvo in poskrbela za uspešno izvedbo projekta. V projekt je pri nas vpet tudi Inštitut za politike prostora (IPoP). Skupni proračun projekta, ki se bo začel izvajati že v tem mesecu in bo trajal 36 mesecev, znaša nekaj manj kot 2,3 milijona evrov (od tega slaba dva milijona evrov evropskih sredstev). Projektni proračun občine Kamnik znaša 389.630 evrov, od tega 311.704,00 evrov evropskih sredstev.

Reševanje problemov funkcionalnih urbanih območij

Glavni cilj projekta PopUpUrbanSpaces je omogočiti javnemu sektorju in povezanim subjektom v mestnih funkcionalnih urbanih območjih, da spodbudijo spremembe v potovalnem vedenju meščanov ter sprožijo premike k pametnim in trajnostnim oblikam urbane mobilnosti. V projekt bodo aktivno vključili tudi meščane, ki bodo imeli priložnost testirati inovativne zelene pristope z uporabo rešitev taktičnega urbanizma. Prav tako naj bi projekt pomagal rešiti probleme funkcionalnih urbanih območij, ki izhajajo iz avtomobilsko usmerjene mobilnosti. Avtomobili ljudem zasedajo redke javne prostore in pomembne urbane funkcije, hkrati pa ustvarjajo zastoje, prispevajo k visokim emisijam toplogrednih plinov in negativno vplivajo na okolje in zdravje prebivalcev.

A da bodo dosegli spremembo vedenja v smeri trajnostnih oblik urbane mobilnosti, bodo morali ljudje razumeti njene posledice in biti pripravljeni opustiti avtomobile v korist javnega prevoza in drugih trajnostnih načinov mobilnosti. Vendar pa lokalne oblasti v majhnih in srednje velikih mestih v srednji Evropi nimajo inovativnih rešitev in orodij za ozaveščanje odločevalcev, prebivalcev in vplivanje na potovalno vedenje.

Prav zato bo pristop v okviru projekta PopUpUrbanSpaces temeljil na konceptu »Pokaži in povej«, kar naj bi v praksi pomenilo, da bo mestom omogočal uporabo inovativnih metod, ki temeljijo na taktičnem urbanizmu ter praksah ustvarjanja prostora, da državljanom (in odločevalcem) prek intervencij oziroma pilotnih rešitev pokažejo, kako bi bilo, če bi imeli ulice, javne prostore, kjer ne bi prevladovali avtomobili. Prav tako naj bi s projektom razvijali inovativna orodja oziroma metode za digitalno kampanjo, s katero bi ljudem razložili tveganja mestne mobilnosti, usmerjene v avtomobile.