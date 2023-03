Vrtec Mehurčki, ki je v lasti občine in ga v 18 oddelkih obiskuje 334 otrok, med razlogi za dvig cen navaja podražitev energentov, hrane in materialnih stroškov, že uveljavljeni dvig plač pomočnicam vzgojiteljic in dvig plač ostalih zaposlenih v vrtcu, ki v skladu z kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja sledi aprila.

Vsi starši, ki imajo trenutno otroke v Vrtcu Mehurčki, uveljavljajo pravico do znižanega plačila za programe vrtca. Center za socialno delo ceno programov določa na podlagi lestvice, ki starše razvršča v devet dohodkovnih razredov, upoštevaje dohodek in premoženje družinskih članov.

Starši, ki imajo v vrtcu vključena dva otroka, so za mlajšega opravičeni plačila. Prav tako so opravičeni plačila vrtca za vsakega tretjega oziroma nadaljnjega otroka v družini (ne glede na to, ali sorojenci obiskujejo vrtec). Prvega februarja je bilo takih otrok 109. Sredstva v višini razlike do polne cene vrtca se v tem primeru zagotavljajo iz državnega proračuna.

Ekonomska cena je bila sicer zadnjič usklajena marca lani. Z novo podražitvijo se bo tako s 1. aprilom polna cena programa s 525,58 evra dvignila na 607,29 evra za prvo starostno obdobje in s 401,11 evra na 473,57 evra za drugo starostno obdobje. Ravnatelj vrtca Blaž Kölner je ob tem povedal, da se zavedajo, da dvig cene programov vedno naleti na negativen odziv, čeprav nanj nimajo večjega vpliva. »Zavedamo se nujnosti racionalnega poslovanja in gospodarnega ter smotrnega ravnanja s proračunskimi sredstvi in sredstvi staršev, obenem pa je pred nami obveza, da otrokom v vrtcu ponujamo kvalitetno izvajanje dejavnosti, kar je seveda povezano z določenimi finančnimi sredstvi.«