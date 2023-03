Neuradno naj bi se ljubljanski župan Zoran Janković za menjavo Andreja Orača na položaju direktorja Ljubljanskih parkirišč in tržnic (LPT) odločil zaradi skrhanih odnosov v podjetju, kar nam je med vrsticami potrdil tudi njegov naslednik Bojan Babič, nekdanji načelnik Upravne enote Ljubljana, ki ga je s te funkcije konec avgusta lani razrešila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Babič funkcijo prevzema kot vršilec dolžnosti, razumeti pa je, da je ne bo opravljal prav dolgo.

»Zgodba je stara en teden. V podjetje prihajam na povabilo župana Jankovića, ki ga poznam iz prejšnje službe, ko sem vodil upravno enoto in sem z vsemi desetim župani na območju te upravne enote korektno sodeloval, tudi z njim. Župan mi je povedal, da ima LPT težave in da ne morejo zelo hitro najti novega direktorja, ter me prosil, da bi podjetje prevzel, dokler ne bodo našli nove osebe,« nam je povedal Babič, ki je z LPT podpisal pogodbo za največ eno leto oziroma do takrat, ko bo nadzorni svet imenoval novega direktorja.

Blamaža z gostinskim lokalom

Orač se z mesta direktorja poslavlja po natančno štirih letih vodenja družbe, mandat pa mu bi potekel prihodnje leto. Na čelo podjetja LPT se je preselil z mestnega inšpektorata, vodenje katerega je prevzel spomladi 2015, še prej pa je bil vodja mestnega redarstva. Po naših informacijah bo Orač še tri mesece, kolikor traja odpovedni rok, zaposlen na LPT, nato se bodo poti razšle, saj ni informacij, da bi v sklopu javnih podjetij ali na mestni občini prevzel kakšno drugo funkcijo.

Podjetje LPT v času njegovega vodenja sicer ni poslovalo nič bolje ali slabše kot prej, če izvzamemo leti, ki ju je zaznamovala epidemija. Tudi na področju naložb v tem času ni bilo odmevnih projektov, sta pa v javnosti odmevala dva poskusa, kako dodatno zaslužiti na področju gostinstva in turizma. Prvi se nanaša na preureditev servisnega objekta ob pristanišču v Gruberjevem kanalu v gostinski lokal, ki so ga v LPT oddali in odprli, še preden je na občini dobro stekel postopek za spremembo prostorskega akta. Ko smo v Dnevniku opozorili na nezakonitost, so lokal zaprli, za zdaj pa kaže na to, da so ideje o gostinskem lokalu opustili. Drugi primer se nanaša na nakup dveh plavajočih hišic, ki sta privezani prav v Gruberjevem kanalu in naj bi ju oddajali turistom. Podjetje je hiški za 261.000 evrov kupilo od brežiške družbe 3maran v lasti nekdanjega direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Sebastjana Selana.

Babič iz pokoja na LPT

Zanimiva vzporednica je, da je Babič leta 2019, ko je Orač prevzel vodenje LPT, sam postal načelnik Upravne enote Ljubljana, s tega mesta pa je bil avgusta lani razrešen zaradi več očitkov, ki se nanašajo predvsem na slabo organizacijo in posledično slabo voljo uporabnikov in zaposlenih. A v zagovor Babiču je treba vendarle zapisati, da je ljubljanska upravna enota bolj obremenjena od preostalih, je kadrovsko podhranjena in deluje v najetih prostorih, ki so vse prej kot idealni. Babič nam je še povedal, da se je ob razrešitvi s položaja načelnika lani upokojil, a da je rade volje sprejel povabilo, da za kratek čas prevzame vodenje LPT.