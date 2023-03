Župana Nove Gorice in Ajdovščine, Samo Turel in Tadej Beočanin, sta se na srečanju pogovarjala o različnih možnostih sodelovanja med občinama. Napovedala sta, da bosta občini sodelovali tudi pri projektu Evropska prestolnica kulture.

Nova Gorica je v projekt EPK, ki bo potekal v letu 2025, vključena skupaj s sosednjo Gorico. Del projekta bodo Pilonova galerija, tehnična dediščina ter kulinarika in vinarstvo. Župan Turel je po srečanju dejal, da je zelo vesel, da se je za priključitev projektu odločila tudi Ajdovščina.

Župana sta na srečanju govorila tudi o namakalnem sistemu Vogršček, pri čemer si po Turelovih besedah oba želita, da bi se postopki in celotna obnova namakalnega sistema pospešili, saj občina Ajdovščina trenutno iz zadrževalnika namaka le manjši del kmetijskih površin, a v prihodnosti načrtuje gradnjo novega dela namakalnega sistema v zgornjem delu Vipavske doline.

Dobrega sodelovanja si želita tudi z Univerzo v Novi Gorici, o čemer sta govorila z rektorjem Boštjanom Golobom. Univerza se namreč sooča s prostorskimi težavami, za katere si želi dolgoročne rešitve. Na predlog vodstva univerze naj bi v Ajdovščini ostali univerzitetni laboratoriji, dodatne zmogljivosti pa bi zagotovili z novogradnjo nad letališčem. V Novi Gorici pa bi ostal in se še naprej razvijal pedagoški del univerze.

Turel je napovedal še, da se bodo z župani Ajdovščine, Tolmina in Idrije vsak petek sešli prek spletne povezave. Tam bodo izmenjevali mnenja in se informirali o temah, ki so pomembne za celotno regijo ali razvoj občin.