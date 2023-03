Pred mednarodnim dnevom žensk, ki ga obeležujemo 8. marca, je varuh danes na delovni obisk povabil predstavnice nevladnih organizacij s področja pravic žensk, s katerimi se je pogovarjal o preprečevanju nasilja nad ženskami in v družini, enakopravnosti med spoloma, odpravi stereotipov in predsodkov o družbenih vlogah.

Srečanja so se udeležile predstavnica Društva Ključ Manca Raušl, Ajda Černe iz Združenja Moč, predstavnica Amnesty International Slovenije Metka Naglič, Maruša Kožman iz Društva Ženska svetovalnica in predstavnici Inštituta za proučevanje enakosti spolov Kaja Primorac ter Ana Pavlič, so zapisali pri Varuhu.

Kot je na srečanju izpostavil Svetina, kljub velikemu napredku, ki smo ga dosegli v zadnjih desetletjih, še vedno obstajajo občutne razlike med spoloma. Ženske uspešno vstopajo v vse sfere družbenega življenja, vendar je njihov glas pogosto preslišan.

V slabše plačanih sektorjih prevladujejo ženske

»Na trgu dela ženske še vedno prevladujejo v slabše plačanih sektorjih, na vodilnih položajih jih je premalo. Žal je tudi nasilje nad ženskami še vedno zelo razširjeno, v Sloveniji se srečujemo tudi s precejšnim številom femicidov. Treba je storiti več, da bi odnos do žensk temeljil na spoštovanju enakosti žensk in moških ter neseksističnih stereotipih in vedenju,« je izpostavil.

Pri varuhu sicer zaznavajo nekatere pozitivne zakonodajne ukrepe v Sloveniji, vendar ostaja še kar nekaj področij, ki zahtevajo nadaljnjo pozornost za izboljšanje položaja žensk in doseganje enakosti spolov. »Čeprav smo enakopravni pred zakonom, raziskave kažejo, da smo še daleč od enakosti v družbi. Številne generacije žensk so se borile za svoje pravice, zato je vanje nedopustno posegati,« je opozoril varuh.

Porast femicidov

Posebej pa je zaskrbljen nad porastom števila femicidov v Sloveniji. Po podatkih, ki so jih pri Varuhu januarja 2022 prejeli od policije, so v letu 2021 zakonci ali nekdanji zakonci oziroma intimni partnerji v Sloveniji umorili šest žensk. Leta 2020 je policija obravnavala deset takšnih dejanj, leta 2019 pa je bilo pet žensk žrtev femicida s strani njihovega intimnega partnerja.

Priča smo tudi primerom spolnega nadlegovanja, ki se pojavljajo tudi v šolah in na univerzah. Varuh zato pristojne organe ponovno poziva, da čim prej sprejmejo strategijo, ki naslavlja vse oblike nasilja nad ženskami. Od pristojnih pričakuje, da preučijo in implementirajo tudi druga priporočila GREVIO Slovenija, pa tudi sklepne ugotovitve Odbora za odpravo diskriminacije žensk (CEDAW), ki so bile za Slovenijo sprejete prejšnji teden.

CEDAW našo državo poziva, naj zagotovi zbiranje in analizo razčlenjenih podatkov o vseh oblikah nasilja nad ženskami in dekleti, vključno s psihološkim, ekonomskim nasiljem in nasiljem v družini ter kibernetskim nasiljem in femicidom, je izpostavil varuh.

V šole je treba vključiti več vsebin o človekovih pravicah, enakopravnosti, preprečevanju škodljivih stereotipov ...

Sogovorniki so se na srečanju strinjali, da je treba poskrbeti za večjo občutljivost družbe v zvezi z nasiljem, saj gre za kaznivo dejanje, ki ga ne smemo le nemo opazovati. Pričakujejo pa tudi, da bodo pristojni čim prej pripravili konkretne programe usposabljanj, ki bi morali biti obvezni za vse, ki delajo z žrtvami nasilja.

Varuh tako že vrsto let opozarja, da bi se morali uradniki, sodniki, tožilci, policisti ter pravniki, ki delajo z žrtvami nasilja, stalno izobraževati in usposabljati o učinkovitem prepoznavanju, obravnavanju in preprečevanju nasilja, da bi lahko žrtve nasilja prejemale primerno pomoč.

Predstavnice nevladnih organizacij so se strinjale z varuhom, da je potrebna prenova šolskega sistema in da je treba v programe sistematično vključiti vsebine glede izobraževanja o človekovih pravicah, enakopravnosti spolov, preprečevanju škodljivih stereotipov in o prepoznavanju nasilja.

Ana Pavlič iz Inštituta za proučevanje enakosti spolov je opozorila na problematiko žensk na podeželju, ki so zaradi ekonomske odvisnosti in neozaveščenosti glede svojih pravic zelo pogosto žrtve nasilja in različnih zlorab.

Predstavnici Združenja Moč in Društva Ženska svetovalnica Ajda Černe in Maruša Kožman sta poudarili, da žrtve v postopkih velikokrat doživijo neustrezne odzive pristojnih, ki obravnavajo njihove primere, kar veliko žrtev odvrne od prijav. Ženske žrtve so po njunem mnenju v postopkih tudi velikokrat diskriminirane, kar še povečuje njihove stiske.

Predstavnica društva Ključ Manca Raušl je predstavila problematiko prostitucije med mladimi in potrebo po preventivnih aktivnostih glede ozaveščanja mladih o prostituciji in drugih zlorabah. Posebej je nujno izobraževati mlade v vzgojnih zavodih in mladinskih centrih, kjer se po njihovi oceni mladi pogosteje srečujejo s prostitucijo oziroma so vanjo prisiljeni.

Metka Naglič iz Amnesty International Slovenije pa je poudarila, da je treba mlade že v osnovnih in srednjih šolah izobraževati tudi o novi opredelitvi kaznivega dejanja posilstva in spolne zlorabe. Posebej je izpostavila še slabo zdravstveno stanje in oskrbo romskih žensk in deklet.