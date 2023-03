V zemeljskem plazu v Indoneziji 15 mrtvih, več deset pogrešanih

V hudih nalivih in zemeljskih plazovih, ki so prizadeli enega najbolj oddaljenih indonezijskih otokov je umrlo najmanj 15 ljudi, 50 pa jih pogrešajo, so danes sporočile indonezijske oblasti. Reševanje prizadetih v odročnih predelih otoka Serasan otežujejo slabo vreme in prekinjene komunikacijske povezave.