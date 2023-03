»Danes ne razmišljam o svoji obsodbi. Razmišljam o tisočih nedolžnih ljudeh in tistih, ki so obsojeni na zaporno kazen. Ne bom se ustavila, dokler ne bo vsak od njih izpuščen na prostost,« je zapisala na Twitterju. Poleg nje je bil v odsotnosti obsojen tudi Pavel Latuško, nekdanji beloruski diplomat in minister za kulturo, ki ga je sodišče obsodilo na 18 let zapora.

40-letna Tihanovska, ki trenutno živi v izgnanstvu v Litvi, je bila poleg zaprte Marije Kolesnikove in Veronike Cepkalo leta 2020 ena od ključnih voditeljic protestov proti predsedniku Aleksandru Lukašenku.

Po zatrtju protestov, ki so sledili spornim predsedniškim volitvam, so oblasti pričele preganjati in zapirati vse več predstavnikov opozicije, kritičnih novinarjev in aktivistov.

Že pred temi volitvami je bil priprt njen mož Sergej Tihanovski, ki je bil nato leta 2021 obsojen na 18-letno zaporno kazen. Tihanovski je sprva nameraval kandidirati za predsednika, namesto njega pa se je na volitve podala njegova soproga Svetlana. Večina evropskih držav zaradi domnevnih nepravilnosti rezultatov teh volitev ni priznala.