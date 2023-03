Minister za zdravje je dejal, da se je za ta klic že večkrat opravičil, tudi javnosti. »Jaz se moram osebno zavedati, da sem javna oseba, minister za zdravje in da se vsak moj korak seveda spremlja in gleda,« je dejal. Mislil je, da gre za zasebni klic vodji Fidesovih pogajalcev Gregorju Zemljiču in da bo tako tudi ostalo, je pojasnil. »Lekcija je šla skozi, jaz sem se nekaj od tega naučil, s predsednikom vlade sva se pogovorila in od takrat je moje delovanje kristalno jasno,« je še dejal.

KPK: Komuniciranje Bešiča Loredana s predstavniki Fidesa neprimerno

Kot je danes sporočila KPK, so zaključili postopek v zvezi z domnevnim izvrševanjem pritiskov Bešiča Loredana na Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides, ki so ga začeli na podlagi prijave novembra 2022.

V Fidesu so ministru očitali, da naj bi v telefonskem pogovoru od vodje Fidesovih pogajalcev Gregorja Zemljiča zahteval podpis stavkovnega sporazuma z vlado. Ob tem naj bi dejal, da ima »ukaz s strani premierja, da se v primeru napovedi in izvedbe stavke proti zdravnikom in Fidesu vodi totalna vojna, cilj pa bo osamiti in izčrpati zdravnike in Fides«. Fides je omenjeni pogovor prijavil vladi glede kršitev etičnega kodeksa funkcionarjev. Predsednik vlade Robert Golob je nato ocenil, da so bile izrečene besede ministra v omenjenem telefonskem pogovoru neprimerne. Do vseh ministrov in drugih funkcionarjev vlade je izrazil pričakovanje, da tako z notranjo kot tudi z zunanjo javnostjo komunicirajo spoštljivo in profesionalno, so spomnili pri KPK.

Ker je vlada primarno pristojna za obravnavo sumov kršitev etičnega kodeksa funkcionarjev v vladi in na ministrstvih, pri čemer se je v konkretnem primeru tudi opredelila in se nanj odzvala, je KPK ocenila, da v konkretnem primeru ni razlogov za vodenje lastnega ločenega postopka. Se je pa KPK pridružila sprejetemu odgovoru vlade in tudi sama ocenjuje, da tovrsten način komunikacije ni v skladu z najvišjimi standardi integritete.

»Funkcionarji se morajo zavedati, da so javne osebe 24 ur na dan«

KPK je kot preventivni organ za krepitev integritete dolžna sprejeti ustrezna priporočila in predlagati ukrepe za njihovo odpravo, kadar zazna tveganja kršitev integritete. KPK ocenjuje, da je postopek obravnave in ukrepanja ob kršitvah etičnega kodeksa funkcionarjev v vladi in ministrstvih pomanjkljivo določen, zato je zaradi zaznanih korupcijskih tveganj v povezavi s takšnimi ravnanji vladi podala tudi priporočilo. Vladi zato priporoča, da natančneje definira postopek ob sumu kršitve etičnega kodeksa funkcionarjev v vladi in ministrstvih. Treba je vključiti določila, ki bodo opredelila časovni okvir reševanja sumov kršitev, predvsem pa opredeliti, katere so konkretne sankcije v primeru ugotovljenih kršitev etičnega kodeksa, so našteli.

»Funkcionarji se morajo zavedati, da so javne osebe 24 ur na dan, zato morajo vselej - tudi v zasebni komunikaciji - ravnati spoštljivo in dostojanstveno ter se izogibati besednemu ali drugemu poniževanju, s čimer prispevajo h krepitvi ugleda države, vlade, organa, v katerem delujejo, ter drugih državnih institucij in organov. Prav zato je nujno, da je način komuniciranja funkcionarja v vsakem času in ob vsaki priložnosti na visokem in strokovnem nivoju,« so navedli v objavi na spletni strani.

Poleg načina komuniciranja se morajo funkcionarji zavedati tudi, s kom in o katerih vsebinah komunicirajo. Četudi gre za zasebno komuniciranje predstavnika vlade s predstavnikom sindikata, torej z osebo, s katero je funkcionar kakorkoli povezan tudi sicer, se mora funkcionar med komuniciranjem vzdržati kakršnihkoli sodb in mnenj, ki bi lahko vplivala na nepristranskost usklajevanja pogajanj med vlado in sindikati, so dodali pri KPK.