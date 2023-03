V okviru preventivne akcije bodo od danes do nedelje izvajali poostren nadzor cestnega prometa nad uporabo varnostnih pasov pri voznikih in potnikih motornih vozil ter nad uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok. Na posameznih policijskih upravah že napovedujejo, kdaj bo poostren nadzor potekal na njihovih območjih.

Ob tem pojasnjujejo, da je namen poostrenega nadzora vplivati na povečanje uporabe varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok ter s tem vplivati na zmanjšanje negativnih posledic prometnih nesreč.

Pravilna pripetost je namreč zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na zmanjšanje posledic prometnih nesreč, saj pripeti vozniki in potniki v vozilu v primeru trka ostanejo na svojem sedežu, varnostni pas oziroma zadrževalni sistem ob čelnem trku zmanjšuje gibanje telesa naprej in tako preprečuje trk z notranjostjo vozila, prevzame velik del energije in jo porazdeli na različne dele telesa, kar učinkovito zmanjša posledice trka na posamezen del telesa. V kombinaciji z zračno blazino ter drugimi elementi pasivne varnosti, kot so naslonjalo za glavo, ergonomski sedeži in karoserija vozila, varnostni pas zagotavlja vozniku in potnikom učinkovito zaščito.

Policisti zato voznikom in potnikom svetujejo, da dosledno spoštujejo cestnoprometne predpise ter se ustrezno pripnejo z varnostnimi pasovi in da otroke prevažajo v predpisanih zadrževalnih sistemih. V poostrenem nadzoru bodo sicer ugotavljali tudi druge kršitve cestnoprometnih predpisov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa, kot so nepravilna uporaba naprav ali opreme, ki ovirajo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo, hitrost vožnje in psihofizično stanje voznikov.

Na Policijski upravi Koper so ob tem pojasnili tudi, da so aktivnosti preventivne akcije usklajene z Evropskim združenjem prometnih policij (ROADPOL), saj bodo prometne policije po Evropi ta teden izvajale akcijo Seatbelt. »Na ta način bomo v skupnem nadzoru večine evropskih policij opozorili na problem (ne)uporabe zadrževalnih sistemov pri voznikih in potnikih med vožnjo v motornih vozilih,« so navedli.

Kot so sporočili z Agencije za varnost prometa, v torek dopoldne pripravljajo tudi dogodek za medije pred eno od ljubljanskih osnovnih šol, na katerem bodo med drugim predstavili podatke o deležih pripetosti udeležencev v prometu glede na položaj v osebnem vozilu iz zadnjega opazovanja ter statistične podatke o deležu voznikov in potnikov, ki v času nesreče niso bili pripeti.

V okviru dogodka bodo predstavili tudi napravo, ki simulira prevračanje vozila, naletne tehtnice in delo ljubljanskih policistov, ki bodo preverjali, ali so potniki pripeti in opozarjali na pomen uporabe varnostnega pasu. Prav tako bo na ogled interaktivna lutkovna predstava Pasavček v prometu za 2. razrede osnovnih šol. Dogodek bo spremljala tudi maskota Pasavček, ki s sloganom Red je vedno pas pripet že najmlajše uči pomena uporabe varnostnega pasu, so še pojasnili.