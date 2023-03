V potresih in popotresnih sunkih je umrlo več kot 50.000 ljudi, na tisoče jih je bilo poškodovanih. Močno poškodovane ali uničene so številne stavbe in druga pomembna infrastruktura.

Zgolj na prizadetih območjih v Turčiji je več kot 1,9 milijona ljudi v začasnih bivališčih in imajo omejen dostop do osnovnih storitev, kot so voda, sanitarije in zdravstvena pomoč. 2,5 milijona otrok v državi potrebuje nujno humanitarno pomoč.

V Siriji, kjer je bilo že pred potresi zaradi vojne 6,8 milijona notranje razseljenih, je zaradi tresenja tal domove zapustilo še več kot 500.000 ljudi. Po vsej Siriji je potres po navedbah Unicefa prizadel več kot 3,7 milijona otrok.

V Siriji je Sklad ZN za otroke (Unicef) zagotovil ključne storitve za vodo, sanitarije in higieno za skoraj pol milijona ljudi. Za več kot 294.000 ljudi, vključno s tistimi, ki so se zatekli v zavetišča, je organizacija zagotovila osnovne zdravstvene potrebščine in posvete preko mobilnih zdravstvenih ekip in zdravstvenih centrov. Več kot 130.000 otrokom, mlajšim od pet let, so pomagali s prehranskimi storitvami, več kot 100.000 otrokom in skrbnikom pa s psihološko podporo.

V Turčiji je Unicef razdelil zimska oblačila, električne grelnike in odeje za skoraj 277.000 ljudi, vključno z več kot 163.000 otroki. Poleg tega nabavlja cepiva in opremo za njihovo hrambo, prizadete oskrbuje s higienskimi pripomočki ter vzpostavlja otrokom prijazne prostore v bližini začasnih namestitvenih centrov. Doslej je tudi zagotovil prvo psihosocialno pomoč in dejavnosti za rekreacijo in igro za več kot 5000 otrok in sodeloval pri postavitvi 87 šotorov za začasne učne centre.

V Turčiji bo Unicef potreboval 196 milijonov ameriških dolarjev za pomoč trem milijonom ljudi, vključno z 1,5 milijona otrok. V Siriji pa bo organizacija potrebovala 172,7 milijona dolarjev za zagotovitev takojšnje pomoči 5,4 milijona prizadetim v potresu.

Pomoč za otroke in družine iz Turčije in Sirije zbira tudi Unicef Slovenija, kjer so prizadetim doslej namenili 230.000 evrov donacij. Zbiranje pomoči preko spletne strani, sporočila sms ali z nakazilom na transakcijski račun nadaljujejo, so še sporočili iz Unicefa Slovenija.