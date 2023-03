Hrvaška je iz evropskega solidarnostnega sklada prejela 683 milijonov evrov za popotresno obnovo v Zagrebu in 319 milijonov evrov za obnovo v Banovini.

Hrvaško prestolnico je potres z magnitudo 5,5 stresel pred tremi leti, konec decembra pa je minilo dve leti od potresa z magnitudo 6,4 v Banovini, kjer sta bila najbolj prizadeta mesto Petrinja in vas Glina.

»Z današnjim dnem smo na 513 milijonih evrov, ostalo je še 490 milijonov evrov. Izračunal sem, da moramo vsak dan prejeti za približno štiri milijone evrov zahtevkov za plačilo, da bi dosegli znesek 1,03 milijarde evrov,« je dejal Bačić v nedeljo v pogovoru za hrvaško nacionalno televizijo HRT.

Po njegovih besedah so se v zadnjih 45 dneh, odkar je minister, približali temu znesku, a da bo treba vlaganje zahtevkov še pospešiti. »Storili bomo vse, da ne bomo vrnili niti centa,« je napovedal. Ob tem je pojasnil, da se trenutno izvaja 350 projektov, ki jih financirajo s sredstvi iz evropskega solidarnostnega sklada, od tega 239 javnih zgradb in 111 prometnih ali infrastrukturnih objektov.

Cilj vlade je, da do zime v obnovljene oziroma novozgrajene hiše ali začasna bivališča preselijo 6258 prebivalcev, ki živijo v 2419 zabojnikih. »Kupujemo stavbe, hiše v Banovini, urejamo državna stanovanja, gradimo večstanovanjske hiše,« je povedal minister.

Dodal je, da so v Banovini končali gradnjo še 11 novih hiš, poleg šestih, ki so jih zgradili v zadnjih dveh letih, do konca meseca pa jih bodo po napovedih ministra končali še dodatnih 30.

Danes se v Banovini začenja tudi gradnja treh večstanovanjskih zgradb s skupno 57 stanovanji, objavljen je bil tudi razpis za nabavo 500 montažnih hiš. Prve bi po oceni ministra lahko prispele v Banovino v začetku junija.

Hrvaška vlada je bila v zadnjih mesecih pod plazom kritik zaradi prepočasne popotresne obnove v Zagrebu in Banovini, zato je premier Andrej Plenković v začetku leta zamenjal ministra za gradbeništvo Ivana Paladino. Branko Bačić, ki ga je zamenjal, je bil minister za gradbeništvo že v letih 2010 in 2011 ter velja za tesnega Plenkovićevega sodelavca.