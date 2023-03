Kot sporočajo s Policijske uprave (PU) Novo mesto policije, so v soboto popoldan prejeli več klicev občanov, da naj bi na območju naselja Dobravica v občini Šentjernej strmoglavilo manjše letalo in zagorelo. Gasilci so požar omejili in pogasili, na kraj nesreče, kjer je strmoglavilo letalo, pa so se odpravili tudi kriminalisti novomeške PU Novo mesto in strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija, ki so opravili ogled.

»Po prvih ugotovitvah je pilot letel z ultralahkim letalom na območju naselja Dobravica. V bližini stanovanjske hiše je zaradi leta na premajhni višini s krilom najprej zadel ob travnato površino in trčil v žičnato ograjo ter v pomožni objekt. Letalo je takoj po ustavitvi zajel ogenj in ga v celoti uničil,« so danes sporočili s policije.

Potrdili so tudi, da se je v času požara v letalu nahajala ena oseba, ki je izgubila življenje. Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin, o nesreči pa so bili obveščeni tudi pristojni inšpektor za preiskovanje letalskih nesreč, preiskovalna sodnica in državni tožilec, ki so se udeležili ogleda kraja nesreče.

Identiteta pokojnega in vzrok smrti bosta znana po opravljeni obdukciji. Po zaključeni preiskavi bodo kriminalisti z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo, še sporočajo s policije.