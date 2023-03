Kot je v imenu prebivalcev Fondovih blokov zapisala Karmen Stariha, gre za parcelo, ki jo je Mestna občina Ljubljana (Mol) kot svoj delež vložila v podjetje Bežigrajski športni park (BŠP). Višje sodišče je v prav vseh točkah zavrnilo pritožbi in potrdilo dosedanje ugotovitve ter odločitve.

»S to odločitvijo višjega sodišča je sklep o ugotovitvi skupnega pripadajočega zemljišča postal pravnomočen, etažni lastniki v Fondu pa smo tudi pravno formalno postali lastniki skupnih zemljišč v naselju,« je zapisala Karmen Stariha. Pritožba na sklep v okviru rednih pravnih sredstev po njenih besedah ni več možna, nasprotna stran ima le še možnost vložitve predloga za dopustitev revizije.

Kot je še zapisala, za prebivalce Fondovih blokov ta odločitev pomeni tudi »potrditev upravičenosti in pravilnosti njihovih skoraj 15-letnih prizadevanj za ohranitev svoje lastnine in kakovosti bivanja v naselju«. Obenem pričakujejo, da to pomeni zaključek projekta BŠP in zanje "razbremenitev vseh pritiskov, ki so jih bili deležni v vsem času, ko so se zavzemali za svoje legitimne pravice".

Prebivalci Fondovih blokov tudi pričakujejo, da bo odločitev višjega sodišča »pozitivno vplivala na reševanje Plečnikovega stadiona, na način, ki bo omogočal, da se ga čim prej, kot to zahtevajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine, obnovi v izvirni, Plečnikovi obliki in z ustreznimi namembnostmi vrne v javno uporabo«.

Znano je, da se je poslovnež Joc Pečečnik s prejšnjim ministrom Vaskom Simonitijem že dogovarjal za odkup Plečnikovega stadiona. Kot je pred časom povedal za Delo, je tudi novi ministrici za kulturo Asti Vrečko in premierju Robertu Golobu »poslal jasno sporočilo, da je pripravljen prodati, če želi država kupiti.« Vendar je ministrstvo pod vodstvom Aste Vrečko glede Plečnikovega stadiona zavzelo stališče, da bi bilo bolje, če bi ga odkupila lokalna skupnost.

Oktobra je tudi potekal sestanek med predstavniki ministrstva za kulturo in Mol. Kot so za STA pojasnili na Mol, je župan Zoran Janković predlagal dve možnosti, in sicer da ministrstvo stadion odkupi ali da naredi vse potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ministrica Vrečko je tedaj »omenila še tretjo možnost, ki je pa ni pojasnila«, so zapisali na Mol in dodali, da je bilo to tudi zadnje srečanje med ministrico in županom, stališče ministrstva pa so označili za »prelaganje bremena na lokalno skupnost«.

Ministrstvo za kulturo je tudi Zavodu za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) naročilo izdelavo novelacije konservatorskega načrta, ki naj bi pokazala, kolikšen delež spomenika je v slabem stanju, koliko je uničenega in kaj je mogoče restavrirati. Kot je minuli četrtek poročal Dnevnik, je Restavratorski center po natančnem pregledu stanja Plečnikovega stadiona ugotovil, da je dobro ohranjenega okoli 53 odstotkov spomenika, slabo ohranjenega ali neohranjenega oziroma celo uničenega pa skupaj 47 odstotkov.

Na ZVKDS pojasnili, da je bila novelacija konservatorskega načrta zastavljena večfazno. V elaboratu prve faze z naslovom Analiza obstoječega stanja in usmeritve za prenovo spomenika so zajeti: ocena obstoječega - materialno stanje spomenika, projektantska ocena stroška restavratorskih del za povrnitev stadiona v »izvorno stanje«, predstavljeni so nekateri novi umetnostno-zgodovinski vidiki in prvič so obravnavani krajinsko-arhitekturni elementi. Šele v drugi fazi bo, če bo tako odločilo ministrstvo ali lastnik, pripravljen izvedeni del.

Projekt BŠP poslovneža Joca Pečečnika ter partnerjev Mol in Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) predvideva ohranitev in prenovo zgodovinskih elementov stadiona ter novogradnje - hotel, športno kliniko in trgovine ter niz stolpičev za poslovne prostore in bivanje. Trenutno sicer na ministrstvu za naravne vire in prostor v ponovljenem postopku odločajo o gradbenem dovoljenju za projekt BŠP.