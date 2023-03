»Samomorilski napadalec je vozil motorno kolo in tovornjak napadel od zadaj,« je pojasnil Abdul Haj Aamir, visoki predstavnik lokalne policije. Policijski načelnik okrožja Kači Mehmud Notezaj pa je dodal, da so se žrtve napada vračale iz sosednjega okrožja, kjer so teden dni varovale kmetijski sejem.

Balučistan je revna in redko poseljena provinca na jugozahodu Pakistana, ki meji na Afganistan in Iran. Že dolgo je prizorišče etničnega, sektaškega in separatističnega nasilja. Tamkajšnja policija je redno tarča napadov, zlasti s strani pakistanske talibanske skupine Tehreek i Taliban Pakistan (TTP), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pakistan se od avgusta 2021, odkar so talibani prevzeli oblast v Kabulu, sooča s poslabšanjem varnostnih razmer, zlasti na obmejnih območjih z Afganistanom. Samo lani je bilo v državi izvedenih 376 terorističnih napadov. Po podatkih pakistanskega inštituta za konflikte in varnostne študije je bilo lani v napadih ubitih 533 ljudi, še 832 pa ranjenih.