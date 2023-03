Na ljubljanski železniški postaji v nedeljo drzna tatvina denarnice

Na ljubljanski železniški postaji je v notranjosti postaje v nedeljo okoli 8. ure neznani osumljenec, star okoli 30 let, pristopil do moškega, izkoristil njegovo nepozornost in mu odtujil denarnico, ki jo je imel položeno ob sebi. Oškodovanec je stekel za storilcem, vendar ga ni dohitel. Policija storilca še išče.