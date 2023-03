Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva večinoma oblačno, popoldne se bo ponekod delno razjasnilo. Še se bodo pojavljale manjše krajevne padavine, ki bodo pogostejše dopoldne. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 6 do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bodo na vzhodu krajša obdobja sončnega vremena, drugod bo pretežno oblačno. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji se bodo občasno pojavljale krajevne padavine. Oba dneva bo pihal jugozahodnik. Toplo bo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je ciklonsko območje. Z vetrom zahodnih smeri priteka nad naše kraje vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo oblačno vreme. Občasno bo ponekod rahlo deževalo, v Alpah pa rahlo snežilo. Jutri bo sprva večinoma oblačno, popoldne se bo zlasti v krajih vzhodno od nas delno razjasnilo. Občasno se lahko pojavijo tudi rahle padavine. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo.

Biovreme: Danes in jutri bodo vremensko občutljivi imeli značilne vremensko pogojene težave.