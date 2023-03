Dončić je v bolj ali manj izenačenem obračunu ob slabem metu iz igre 8-23 (za tri 1-9) dodal še devet skokov ter štiri podaje in pet izgubljenih žog. Zgrešil je tudi met za podaljšek, nakar se je 24-letni Ljubljančan zapletel še v besedni obračun s starim znancem iz lanske končnice Devinom Bookerjem, ki je vzklikal proti slovenskemu zvezdniku.

Phoenixov igralec je sprva dejal, da je govoril proti sodniku. »Glede na izrečene besede, ne bi rekel,« je dejal Dončić, medtem ko je Booker povedal: »Vi nočete, da smo vsi v prijateljskih odnosih. No, tu imate, dobili smo nekaj dima.«

Tim Harwaday mlajši je dodal, da je prej ali slej moralo priti do tega. »Vem, da se 77 (Dončić, op. STA) ne bo pustil nikomur. To se je pač moralo zgoditi na neki točki. Vesel sem, da se je to zgodilo doma.«

Najboljši strelec tekme je bil Kevin Durant, ki je zbral 37 točk. Booker je ob desetih podajah dodal 36 točk, pri Dallasu pa je Kyrie Irving v statistiko vpisal 30 točk. S klopi jih je za Mavericks 21 prispeval še Hardaway.

Na zahodu četrtouvrščeni Phoenix je razmerje zmag in porazov po dvoboju v Teksasu izboljšal na 36-29, Dallas je na drugi strani le še tekmo nad pozitivnim izkupičkom s 33-32 in je začasno padel na sedmo mesto zahodne konference.

Milwaukee pa je pri 46 zmagah in 18 porazih, tokrat je v Washingtonu Giannis Antetokounmpo svojo ekipo do zmage popeljal s trojnim dvojčkom v obliki 23 točk, 13 podaj in 10 skokov. Zanj je bil to četrti "triple-double" sezone. Domači igralec Bradley Beal je bil sicer s 33 točkami najboljši strelec tekme. Dragić še ni zaigral za svoje novo moštvo.

»To, da smo dobili nekoga z Goranovo kakovostjo, nas zelo veseli. To nima ničesar opraviti z razporedom rednega dela sezone. Gre za končnico, v kateri moraš imeti na voljo svojo najboljšo in široko ekipo,« je pojasnil trener Milwaukeeja Mike Budenholzer.

Manj uspešna je bila druga najboljša ekipa lige Boston Celtics, ki je po dveh podaljških s 129:131 izgubila proti New York Knicks, čeprav je Jayson Tatum dosegel 40 točk ob 11 skokih in šestih podajah. Toda pri Newyorčanih so izstopali Immanuel Quickley z 38, Julius Randle z 31 ter RJ Barrett z 29 točkami.

Izgubila je tudi druga ekipa zahodne konference Memphis Grizzlies, in sicer v gosteh pri Los Angeles Clippers s 129:135. Pri zmagovalcih je bil z 42 točkami najboljši strelec Paul George.

Mejo 40 točk je z 42 ponoči presegel tudi Zach LaVine iz Chicago Bulls, a so ti s 122:125 izgubili proti Indiana Pacers, 41 točk pa je dosegel Damian Lillard ob zmagi Portland Trail Blazers v gosteh pri ekipi Orlando Magic. Anthony Davis je z 39 točkami pokvaril vrnitev Stephena Curryja v ekipo Golden State Warriors, saj so Los Angeles Lakers zmagali s 113:105.

Na drugih tekmah je Oklahoma City Thunder premagala Utah Jazz s 129:119, Houston Rockets so s 142:110 odpravili San Antonio Spurs, Brooklyn Nets pa s 102:86 Charlotte Hornets.