Đoković je nedvomno najbolj znan športnik na svetu, ki se ni cepil proti omenjeni bolezni. Februarja se je zato uradno obrnil na oblasti v ZDA, da mu izdajo posebno dovoljenje za vstop v državo, a očitno ni prejel ustreznega dovoljenja, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Igralčevo prošnjo sta podprla tudi Teniška zveza ZDA in organizatorji odprtega teniškega prvenstva ZDA, ki bi tenisača radi videli tudi v New Yorku. Vsa ta podpora je nujna, saj ZDA za vstop v državo od tujcev zahtevajo potrdilo o cepljenju, izvajanje testiranja na bolezen in negativni izvidi sami pa niso dovolj za vstop v državo.

Vsa ta določila veljajo vsaj do 11. maja, če se bodo ustrezno spremenila, nastop na US Opnu ni ogrožen, saj se bo ta začel šele 28. avgusta.

Lani je močno odmeval predvsem Đokovićev primer v Avstraliji v uvodu v sezono, ko je bil igralec v prisilni karanteni, tudi sam poskrbel za zaplet z dokumenti in nato v Melbournu ni smel nastopiti. Nato je zmagal v Wimbledonu, zaradi omejitev pri vstopu v državo pa je pozneje manjkal tudi v New Yorku.

Turnir v Indian Wellsu se bo začel danes. Namesto Đokovića se je v glavni turnir uvrstil Gruzijec Nikoloz Basilašvili.