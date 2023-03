Vodstvo Magne je v sredo zaposlene in njihove sindikalne predstavnike presenetilo z odločitvijo, da bodo zaradi razmer na avtomobilskem trgu in manjšega povpraševanja začeli postopek preoblikovanja proizvodnih procesov.

V pred nekaj leti zgrajeni hoški tovarni nameravajo urediti podporno-razvojno središče za svoje druge lokacije po svetu, kjer naj bi v prihodnje spet zaposlovali. Ob tem so napovedali, da bodo te spremembe vplivale na okoli 90 zaposlenih. Z vsemi bodo opravili razgovore in delu tistih, ki bodo za to izkazali interes, skušali zagotoviti delo znotraj skupine, za ostale bodo pripravili program razreševanja presežnih delavcev.

Od danes je tako večina zaposlenih na čakanju, kjer bodo ostali, vse dokler ne bodo zaključeni postopki v skladu z zakonodajo v primeru odpuščanja večjega števila delavcev. Sindikat jim bo v pogajanjih skušal zagotoviti čim višje odpravnine, vodstvo podjetja pa je po zagotovilih sindikalista Gvida Novaka delavcem namesto zakonskih 80 obljubilo 90 odstotkov nadomestila.

Gospodarski minister Matjaž Han od podjetja pričakuje vračilo 18,6 milijona evrov državne pomoči, skupaj z obrestmi. Magna je spodbudo za izvedbo strateške investicije prejela, ker je obljubljala najmanj tisoč delovnih mest v naslednjih petih letih, medtem ko je prva faza predvidevala zaposlitev 400 delavcev.

V Magni sicer zagotavljajo, da s tem načrtov za gradnjo celovite tovarne avtomobilov v Sloveniji ne opuščajo, da pa bodo cilje lahko izpolnili, ko in če jim bo uspelo skleniti večji posel s kakšnim od avtomobilskih partnerjev.