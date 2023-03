Selektor Robert Hrgota se je v Planici podpisal pod tri kolajne, od tega dve zlati. Slovenija je ostala brez odličja le na kaotični tekmi posameznikov na srednji skakalnici. »Dogodki na srednji skakalnici so nas še bolj podžgali. Na tekmah na veliki skakalnici sem resnično užival. Tako kakovostnih skokov kot na ekipni tekmi že dolgo nisem videl. To ne velja le za slovensko ekipo, ampak tudi za tekmece. Uspeh sem čutil že dopoldne na aktivaciji, na kateri so fantje delovali zelo dobro. Vzdušje je bilo sproščeno, želja velika, niso se bali uspeha. Vedno pravim, da je pritisk privilegij, in fantje so ga znali obrniti sebi v prid. Slabo je, če prideš na prvenstvo brez pričakovanj. Zajc je bil po kolajni med posamezniki miren, Lanišek se je zavedal, kakšno napako je naredil na prejšnji tekmi,« je pripovedoval Robert Hrgota.

Naslednji cilj Timija Zajca bo napad na veliki kristalni globus

Na vprašanje, v čem je skrivnost treh kolajn Zajca v Planici, je Hrgota odvrnil: »Vsem fantom ustreza moderen profil velike skakalnice. Podobna je olimpijski v Pekingu in še marsikateri novi napravi. Prelet je na večji višini, kjer pa potrebuješ občutek samozavesti, predrznosti, opore in višine. Tukaj pridobiva hitrost in v tem elementu je Timi zelo močan. Vedeli smo, da je tega na tej skakalnici sposoben.« Naslednji cilj bo napad Zajca na osvojitev velikega kristalnega globusa. »Star je komaj 22 let, kar pomeni, da je veliko mlajši od tekmecev. Za globus so potrebni čas, izkušnje, tekme, razočaranja in zadovoljstva. Moraš imeti mozaik vseh čustev. Timi je že vso sezono deloval na visoki ravni, potreben je bil le še kanček samozavesti in zavedanja, česa je sposoben. Na srečo je to prišlo ob pravem času in odslej je lahko pomirjen,« je dodal Velenjčan Hrgota, ki se je rodil v Celju, dom pa si je ustvaril na Gorenjskem.

Kolajne na tekmah ekip so za trenerje zelo prestižne, saj pokažejo moč moštva. »Vsaka kolajna je prestiž za trenerja. Ponosen sem, da sem lahko s strokovnim štabom del te zgodbe. Na lestvici pomembnosti je dvema zlatima kolajnama iz Planice zelo blizu bronasto odličje Laniška pred dvema letoma na prvenstvu v Oberstdorfu, saj je vodilo za vse uspehe, ki smo jih naredili lani in letos. Tam smo naredili prvi preboj,« je bil jasen Hrgota. V šali mu pravijo, da je prvi dalmatinski trener v skokih, saj njegova starša prihajata iz Solina pri Splitu.

Prva zmaga na ekipni tekmi brez Petra Prevca

Ko je decembra 2020 prevzel reprezentanco, je pripravil načrt dela za osvajanje kolajn med posamezniki in z ekipo na OI v Pekingu ter SP v Planici. V Pekingu je malo manjkalo do kolajne med posamezniki, saj je bil Peter Prevc četrti, v Planici pa so cilj izpolnili. Hrgota je odlično načrtoval formo za vse vrhunce sezone. Lanišek je bil tretji na novoletni turneji, na svetovnem prvenstvu v Planici pa so osvojili tri kolajne. »Ni lepše stvari na svetu kot uresničitev cilja, ki si ga postavil pred dvema letoma in pol. Čeprav v Planici ni bilo Petra Prevca, smo dosegli prvo zmago na ekipnih tekmah brez njega, kar pomeni, da imamo močno ekipo. Peter bo potreboval nekaj časa, da se vrne. Zelo si je želel zlate kolajne doma v Planici,« je razmišljal Hrgota, ki niti ne ve, kje so meje slovenske reprezentance. »Upam, da meja naših sposobnosti še nismo dosegli. Gremo iz tekme v tekmo, iz sezone v sezono. Ko bom videl, da ne prispevam več k napredku ekipe, bom vsakemu fantu dal roko, rekel hvala in delo prepustil nekomu, ki bo vse skupaj nadgradil. Upam, da bo sedanji val uspehov še trajal in da se bomo še veselili,« je bil odločen Hrgota, ki ima znanega bratranca, nekdanjega hrvaškega nogometnega reprezentanta Mladena Bartulovića.

Na vprašanje, ali ima iz tujine že ponudbe za delo, je bil odločen: »To bomo šele videli. Srce je doma. Vsak dela za denar, a na koncu, ko potegneš črto, se s kakšno drugo reprezentanco ne bi tako veselili na domačem prvenstvu, kot sem se s Slovenijo, ko slišiš gledalce, ki te pridejo podpret.« Ekipo bo znova zbral danes na kondicijskem treningu, jutri bo skakala v Planici, v četrtek pa odpotovala na norveško turnejo Raw Air. »Naj uspehi trajajo še naprej in dosežejo vrhunec na finalu na letalnici v Planici. Imamo še nekaj dela, saj Lanišek lovi uvrstitev med najboljše tri v skupnem seštevku svetovnega pokala, enak cilj je za ekipo v pokalu narodov.«