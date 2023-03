Ne zgodi se pogosto, da športnik na velikem tekmovanju osvoji kolajno, a je kljub temu razočaran. Toda atletinja Tina Šutej po srebrni kolajni na dvoranskem evropskem prvenstvu v Turčiji ni bila zadovoljna. Še več. »Sem razočarana in jezna. Eno mesto preslabo je to, hotela sem biti prva. V tem trenutku ne morem biti vesela, bom pa verjetno ta dosežek bolj cenila že čez nekaj ur ali dnevov. Jeza je prisotna, ker vem, da sem bila pripravljena za zlato kolajno. Bila sem ji blizu, a tudi zelo daleč. Mogoče sem navzven malo bolj mirna, v sebi pa sem še kar precej jezna,« je bila iskrena Tina Šutej, ki je imela s 4,82 metra najboljši izid sezone v Evropi in drugega na svetu.

Toda 24-letnica si ne sme veliko očitati, saj je preskočila 4,75 metra, kar bi zadoščalo za zlato, če ne bi imela v Istanbulu večer kariere Finka Wilma Murto. Ta je najprej na višini 4,75 metra izenačila državni rekord, nato pa v prvem poskusu preskočila 4,80 metra za nov rekord. Slovenki ni preostalo nič drugega, kot da letvico dvigne na 4,85 metra, a je bila žal neuspešna. »Med tekmo ni bilo nič kritičnega, dobro sem skakala, a ne dovolj za zlato kolajno. Finka me ni presenetila, je dobra in se zna osredotočiti. Skakala je s palicami, ki jih je uporabila že lani na evropskem prvenstvu na prostem. Vso zimo je preizkušala nove palice, potem pa se je odločila za stare, ki jim zaupa,« je dejala Šutejeva, sicer diplomirana biologinja, ki je v zadnjih dveh letih osvojila štiri kolajne na velikih tekmovanjih, in sicer po dve srebrni in bronasti. Lani je bila tretja na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Beogradu in evropskem prvenstvu na prostem v Münchnu, srebrna pa še predlani na dvoranskem prvenstvu v Torunu. V letošnji zimi le dvakrat ni zmagala, vedno pa je bila najboljša od vseh Evropejk. Zanimivo, da je tudi sama dobila nove palice, a se je prav tako kot Finka odločila za stare, s katerimi je odličja osvajala že prej.

Ker na zadnjih petih tekmovanjih le enkrat ni stala na zmagovalnih stopničkah (lani na svetovnem prvenstvu v Eugenu je bila četrta), mora biti z napredkom in s konstantnostjo skokov zadovoljna. A največji izziv je še pred njo, olimpijske igre prihodnje leto v Parizu. »Te so še vedno moj največji cilj. Mislim, da imam veliko energije. Najprej moram ostati zdrava, še naprej bom trdo trenirala, da lahko napredujem. Garanja še ni konec. Moj cilj so zlate kolajne, od tega ne odstopam in to me žene naprej,« je še dodala Slovenka, ki se vse bolj približuje meji petih metrov, ki sta jo v dvorani doslej preskočili le Američanka Jennifer Suhr (5,03) in Rusinja Jelena Isinbajeva (5,01). S 4,82 metra si Šutejeva deli 12. mesto vseh časov. Izzivov ji ne manjka, optimizma prav tako ne. Tako glasno poudarja: »Moja želja je, da bi bila najboljša slovenska atletinja vseh časov.« Edina z zlato kolajno na dvoranskih EP doslej je bila Jolanda Čeplak, ki je v teku na 800 metrov 3. marca 2022 na Dunaju odtekla še zdaj veljavni svetovni rekord (1:55,82).

Za slovensko veselje je zadnji dan prvenstva poskrbela še Anita Horvat v teku na 800 metrov, ki je prav tako kot Šutejeva zasedla drugo mesto in se skorajda spustila pod magično mejo dveh minut (2:00,54). Kolajna je na neki način pričakovana, saj je imela tretji izid sezone med Evropejkami. »Ponosna sem, da mi je uspelo. Bila sem na peti, zunanji progi in sem vedela, da imam pod nadzorom začetek tekme, čeprav so me tekmice skušale zapreti. Že na začetku sem si izborila dober položaj, borila sem se po svojih najboljših močeh. Sledila sem Hodgkinsonovi, ki je bila sicer tokrat premočna. Toda šele ko sem prečkala ciljno črto, sem dokončno vedela, da sem osvojila srebrno kolajno,« je bila presrečna Anita Horvat. Zmago je pričakovano slavila Britanka Keely Hodgkinson (1:58,66), ki ima trenutno najboljši čas na svetu, je pa tudi srebrna z zadnjih olimpijskih iger in svetovnega prvenstva.