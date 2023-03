To, kako so lahko taksisti sklenili ubogim obiskovalcem Planice zaračunavati 25 evrov za »čakanje«, bodo najbrž preučevali še na kakšni ekonomski fakulteti. A ne gre taksistov obsojati kar na zalogo – so pač izkoristili val odiranja gostov, ki so ga pred njimi sprožili drugi. In so si najbrž rekli: če lahko oni, bomo pa tudi mi. No, najbrž je prav zaradi takega domino efekta ekonomsko pogrnil celoten letošnji projekt Planice – če damo seveda izjemne športne dosežke za trenutek na stran.