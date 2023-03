»Za Grčijo leta 2023 je nepredstavljivo, da vlaka vozita v nasprotni smeri po istem tiru in tega nihče ne opazi,« je še zapisal. Medtem se je v Atenah včeraj pred parlamentom zbralo približno 7500 ljudi, da bi izrazili nezadovoljstvo z vlado in pristojnimi na grških železnicah, pri tem pa je prišlo tudi do številnih spopadov, kot na fotografiji pred enim od vhodov v podzemno železnico.

Najmanj 57 ljudi je umrlo v torek, ko je malo pred polnočjo potniški vlak s 352 ljudmi na poti iz Soluna v Atene trčil v tovorni vlak, ki je pripeljal v nasprotni smeri na istem tiru sicer dvotirne proge. Veliko ljudi po nesreči še vedno pogrešajo, saj zaradi silovitosti trka mnogih še niso identificirali.

Nesreča je sprožila vsesplošno ogorčenje po vsej državi. V več mestih je v minulih dneh protestiralo na tisoče ljudi, grški železniški delavci pa so s stavko opozorili na pomanjkljivo varnost na železnicah.

Pred parlamentom v Atenah se je tako danes po podatkih policije zbralo približno 12.000 ljudi, da bi izrazili jezo po tragični železniški nesreči, do katere je prišlo zaradi človeške napake in pomanjkljivosti na železniškem omrežju.

Demonstranti, ki so nosili napise "Dol z morilskimi vladami", so se odzvali na poziv študentov, železničarjev in zaposlenih v javnem sektorju, medtem ko v državi poteka stavka na železnicah in metroju.

Po navedbah AFP so izbruhnili tudi nasilni spopadi med policijo in protestniki, ki so metali molotovke in zažigali smetnjake. Policija je sporočila, da je bilo ranjenih sedem policistov, pet protestnikov pa so aretirali.

Sorodniki žrtev in njihovi najbližji pa so se zbrali pred postajo Larisa, blizu kraja nesreče, v spomin na žrtve. Podobni shodi s svečami in spominske slovesnosti za žrtve, med katerimi je bilo veliko študentov, so ta teden potekali v več mestih po državi.