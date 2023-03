Tako blizu, a hkrati tako daleč. Ilki Štuhec je namreč na smuku na Norveškem do uvrstitve na zmagovalni oder zmanjkalo vsega 20 stotink. Pričakovali bi, da bo zavoljo tega slabe volje, a je bil njen odziv nasproten: »Z vožnjo sem si dokazala, da v teh dveh tednih nisem pozabila smučati, čeprav sem imela zadnjih nekaj dni težave. Zadovoljna sem z izidom, je pa res, da je četrto mesto vedno tisto najmanj hvaležno. Skoraj vse sem odpeljala tako, kot sem si zamislila. Naredila sem sicer dve napaki, ampak vseeno sem ohranila hitrost.«

Slovenka, dvakratna svetovna prvakinja, se je na progi dobro znašla, najhitreje med vsemi pa je odvozila zadnji odsek. Čeprav bi mnogi nad četrtim mestom točili solze, pa so nove točke zgolj potrditev, da je bila v letošnji sezoni odlična. Še več, Štuhčeva je na osmih smukih zbrala 451 točk, kar prevedeno pomeni, da bo smukaško sezono (do konca je še ena tekma) končala na visokem drugem mestu, saj Italijanke Sofie Goggie ne more več ujeti (ima 660 točk), pred tretjeuvrščeno Italijanko Ireno Curtoni pa ima neulovljivih 143 točk prednosti. Goggia je bila letos suverena, saj se je na zmagovalne stopničke uvrstila na sedmih izmed osmih smukov, na petih je zmagala, na dveh pa bila druga. Je pa letošnja sezona za Slovenko druga najboljša v karieri, saj je več točk, in sicer 1325, zbrala zgolj v sezoni 2016/17. Trenutno je pri 502 točkah, kar je dovolj za skupno 11. mesto, pri čemer je potrebno dodati, da je v letošnji sezoni nastopala z novimi smučmi in s spremembami v ekipi. Že po smukaški tekmi pa je postalo jasno, da je boj za skupno zmago v svetovnem pokalu odločen, saj ima Američanka Mikaela Shiffrin neulovljivo prednost 819 točk. To je njen že peti veliki kristalni globus.

Ženske so v Kvitfiellu odpeljale tudi superveleslalom. V spremenljivih vremenskih razmerah, na začetku tekme je snežilo, tudi vidljivost je bila slaba, so bile na prvih treh mestih Avstrijke, na vrhu pa presenetljivo Nina Ortlieb. Dolgo je kazalo, da bo zmago slavila Goggia, a se je po 25 tekmovalkah vreme spremenilo, nehalo je snežiti, kar je izboljšalo vidljivost, Italijanka pa je tekmo končala pod zmagovalnim odrom. Štuhčeva se je na progo podala s številko 22, a je v spodnjem delu izgubila precej časa in bila na koncu 16. Kljub temu je zadovoljna dejala: »Ponovno sem bila prava jaz. Napadala sem, tekmovala in vse odpeljala tako, kot sem si zamislila, razen napake v spodnjem delu. Pogoji so se stalno spreminjali, a to sedaj ni več pomembno. Norveška izkušnja je zelo dobra. ne zgodi se pogosto, da po toliko letih v svetovnem pokalu prideš na novo prizorišče.«

Kvitfjell v številkah Ženske, smuk: 1. Vickhoff Lie (Nor) 1:32,36, 2. Goggia (Ita) + 0,29, 3. Suter (Švi) + 0,41, 4. Štuhec (Slo) + 0,61, 5. Shiffrin (ZDA) in Siebenhofer (Avt) + 0,79, smuk skupno (po 8 od 9 tekmah): 1. Goggia 660 točk, 2. Štuhec 451, 3. Curtoni (Ita) 308, 4. Suter 289, 5. Ortlieb (Avt) 229, 6. Puchner (Avt) 228. Superveleslalom: 1. Ortlieb 1:29,25, 2. Venier (Avt) + 0,12, 3. Gritsch (Avt) + 0,38, 4. Goggia + 0,69, 5. Aicher (Nem) + 0,75, 6. Flury (Švi) + 0,88, 16. Štuhec + 1,27, superveleslalom skupno (7/8): 1. Curtoni 332 točk, 2. Gut-Behrami (Švi) 313, 3. Hütter (Avt) 307, 4. Mowinckel (Nor) 306, 5. Brignone (Ita) 288, 6. Shiffrin 222, 30. Štuhec 51, skupni vrstni red (32/38): 1. Shiffrin 1828 točk, 2. Gut-Behrami 1007, 3. Vlhova (Slk) 975, 4. Brignone (Ita) 859, 5. Goggia 800, 6. Mowinckel 772, 11. Štuhec 502, 22. Bucik 362, 59. Dvornik 86, 121. Robnik (vse Slo) 2.