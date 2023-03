Dan pred sosedskim obračunom v Stožicah je Olimpija s sedeža evropske zveze (Uefa) v Nyonu dobila zelo slabo novico. Zaradi finančne nediscipline in neizpolnjevanja zapadlih obveznosti je ljubljanski klub doletela globa v višini kar 100.000 evrov, ki je sočasno tudi zadnje opozorilo pred izključitvijo iz tekmovanj pod Uefinim okriljem. Posebna komisija za finančni nadzor – gre za oceno solventnosti na podlagi novega pravilnika o licenciranju in finančni vzdržnosti klubov iz aprila 2022 – je od lanskega poletja trikrat ocenila klube, ki nastopajo v Uefinih tekmovanjih: julija 2022, oktobra 2022 in januarja letos. Zaradi ponavljajočih se neplačil in/ali več kot 90-dnevnih neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslovov plač, davkov ali pristojbin za nastopanje v Uefinih tekmovanjih je na črni seznam uvrstila kar enajst klubov.

Poleg Olimpije so se na njem znašli še Aris (Grčija), Astana, Petropavlovsk (oba Kazahstan), Borac Banjaluka (Bosna in Hercegovina), Cluj (Romunija), Floriana (Malta), Konyaspor (Turčija), Osijek, Rijeka (oba Hrvaška) in Valmiera (Latvija). Enajsterica je izključena iz igranja v naslednjem klubskem tekmovanju pod Uefinim okriljem, za katerega bi se sicer kvalificirala v naslednjih treh sezonah. A slovenski klub je (tako kot še Aris, Astano in Rijeko) doletela vsaj začasna pomilostitev: kazen neigranja v Evropi se prekine za eno sezono in bo uveljavljena le v primeru, če tudi v naslednji sezoni 2023/24 ne bo izpolnil zahtev o plačilni sposobnosti.

Riera: Imeli smo nesrečo

Olimpija se je torej zaenkrat izognila izključitvi iz evropskih pokalnih tekmovanj, ne pa tudi denarni kazni, ki je od aprila lani precej višja kot v preteklosti. Vsem enajstim klubom so bile izrečene različno visoke denarne globe, Ljubljančani pa so se znašli med tistimi, ki bodo morali najglobje seči v žep. Na Uefin račun mora Olimpija nakazati 100.000 evrov, višja globa pa je doletela le Cluj (250.000 evrov), Osijek in Konyaspor (po 150.000). Poleg tega morata oba hrvaška kluba zaradi neizpolnjevanja Uefinih licenčnih meril vrniti vse prejemke s strani evropske zveze za letošnjo sezono, kar pomeni, da kazen zanju znaša kar 450.000 evrov.

Po sobotni tekmi proti Radomljam se je na Uefino kazen odzval tudi Olimpijin trener Albert Riera (na klubski uradni spletni strani novica o kazni pričakovano sploh ni objavljena, pričakovano pa se je v molk zavilo tudi vodstvo kluba), ki zaradi začasnega suspenza slovenske nogometne zveze ni mogel voditi svoje ekipe. »Kazen? To ni moja odgovornost in dolžnost. Trenutno imam druge prioritete, ki so pomembnejše od kazni. Zato me ta zadeva ne skrbi, a če bi to slučajno tako slabo vplivalo na ekipo kot prejšnja kazen, bi bila povsem drugačna zgodba,« se zaveda trener Albert Riera. O tekmi, na kateri so imeli Ljubljančani kar 65-odstotno posest žoge, edini gol pa je v 48. minuti zabil Mario Kvesić (napadalec iz BiH je dosegel že svoj deseti gol v sezoni in tretjega na zadnjih treh tekmah), je Španec dodal: »Jasno je, da se nogomet igra za gole, a žal v prvem polčasu nismo dosegli nobenega. To je bil tudi glavni razlog, da sem se odločil za menjavo med polčasoma, kar sicer ne počnem rad. Lahko rečem, da smo tokrat imeli nesrečo, ker nismo dosegli več golov. A sem vseeno zadovoljen, ker si ustvarjamo veliko priložnosti.«

Grabićev vrhunski debi

Olimpija ima na lestvici že 17 točk prednosti pred Mariborom, ki je včeraj izgubil proti Muri v Murski Soboti (1:2), in 19 pred Celjem, ki je doma klonilo proti zadnjeuvrščeni Gorici (0:1). V Fazaneriji, kjer je oba gola za Muro dosegel Mirlind Daku, je na domači klopi odlično debitiral trener Dejan Grabić: »Težko je z besedami opisati tako našo igro kot vzdušje na stadionu. Bili smo dovolj pametni, da se nismo poganjali v igro, ki jo bomo igrali šele čez nekaj časa. Fantje so potrdili svojo kakovost, izkušnje in veliko srce, energija je bila na maksimalni ravni. Skalp Maribora je vrhunski dosežek, a se niti slučajno ne bomo predajali evforiji, ker nas čaka še veliko trdega dela.« Maribor je prekinil niz desetih tekem brez poraza, zato njegov trener Damir Krznar ni imel razlogov za zadovoljstvo: »Nismo si zaslužili ničesar več od poraza, sami smo si krivi za vse. Nič nam ni šlo v igri, v kateri smo naredili več napak kot skupaj na zadnjih petih tekmah. Sami sebe smo delali živčne in samim sebi smo bili največji nasprotnik.«

Izidi 25. kroga: Olimpija – Radomlje 1:0 (0:0, Kvesić 48. minuta), Celje – Gorica 0:1 (0:0; Stankovski 49.), Domžale – Koper 0:0, Tabor Sežana – Bravo 1:1 (1:0, Marasović 34.; Kramarić 69./11-m), Mura – Maribor 2:1 (2:1, Daku 20., 43.; Milec 27).