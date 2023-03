Glede sankcij proti Kitajski v primeru takšnih dobav je von der Leyen dodala, da je to "hipotetično vprašanje, na katerega bo mogoče odgovoriti le, če postane resničnost in dejstvo". Dodala je, da EU vsakodnevno spremlja odnose med Kitajsko in Rusijo. Predsednica Evropske komisije je izjavo podala skupaj z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem v palači Meseberg na vzhodu Nemčije, kjer se je kot gostja udeležila izrednega srečanja Scholzovega kabineta za zaprtimi vrati, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Vsi se strinjamo, da do tovrstnih dobav orožja ne sme priti," je ob tem dejal Scholz. Slednji je v luči trditev ZDA, da Kitajska razmišlja o pošiljanju orožja Rusiji, Peking že v petek pozval, naj tega ne naredi.