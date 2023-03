Skakalci rešili čast Smučarske zveze Slovenije

Potem ko so letos na svetovnih prvenstvih brez kolajne ostali alpski smučarji v Meribelu in Courchevelu v Franciji, biatlonci v Oberhofu v Nemčiji in deskarji na snegu v Bakurianiju v Gruziji, so čast panog, ki delujejo pod okriljem Smučarske zveze Slovenije (SZS), rešili smučarski skakalci s tremi odličji na šampionatu v nordijskem smučanju v Planici.