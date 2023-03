Nekdanjega uglednega ameriškega odvetnika, 54-letnega Alexa Murdaugha, je po dramatičnem šesttedenskem sojenju v Walterboru v Južni Karolini zaradi umora žene in sina sodnik Clifton Newman obsodil na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega odpusta. »Nisem kriv, nikoli jima ne bi škodoval,« je Murdaugh zagotavljal do zadnjega. Dvainpetdesetletno Maggie in mlajšega sina, 22-letnega Paula je 7. junija 2021 ustrelil pri uti za pse na družinski posesti.

Murdaugh je potomec vplivne pravniške družine. Bil je odvetnik, specializiran za poškodbe, med njegovimi predniki so bili pomembni sodniki in tožilci. Ob razsodbi je sodnik dejal, da je bil to eden njegovih najtežjih primerov. Murdaugha je v preteklosti pogosto srečeval na sodišču, na steni sodišča so imeli še nedavno obešeno sliko njegovega dedka. V duhu nepristranskosti sojenja so jo odstranili.

Odvisnost in finančni škandal

Obtoženi je, kot je zatrjevalo tožilstvo, ženo in sina umoril, da bi preusmeril pozornost s finančnega škandala, v katerega se je zapletel. Partnerjem v firmi in strankam je namreč ukradel več milijonov dolarjev. Denar je zapravljal za protibolečinske tablete, od katerih je bil odvisen, in vzdrževanje prestižnega življenjskega sloga.

Murdaugh je finančni kriminal priznal, ubojev pa ne. Trdil je, da mora biti kriv nekdo, ki se je hotel maščevati za smrtonosno nesrečo s čolnom, v kateri je bil leta 2019 udeležen Paul. Tožilstvo za dvojni umor sicer ni predložilo neposrednih dokazov. Najbolj je obtoženega obremenilo nedavno priznanje, da je lagal, ko je zatrjeval, da je ženo in sina nazadnje videl 90 minut pred umorom. Lažno izjavo naj bi dal pod vplivom protibolečinskih tablet. A laž je priznal šele, ko so porotnikom predvajali posnetek, ki ga je tik pred umorom poslal prijatelju. Na njem je bil labradorec, v ozadju pa je bilo slišati tri človeške glasove. Eden je bil Murdaughov.

Zaslišali so več kot 60 ljudi, tudi njegove prijatelje in kolege, ki so opisovali, kako je več kot desetletje iz odvetniške družbe kradel milijone. Prav tako je po prepričanju tožilstva le tri mesece po umorih zaradi zavarovalniške goljufije skušal uprizoriti lastno smrt. Primer je pritegnil pozornost svetovne javnosti, potem ko sta obtoženčeve grehe v dokumentarcih na svojih platformah predstavila HBO in Netflix.