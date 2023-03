2 elektromotorja imata v i7 skupno moč 544 konjev (400 kW), ki se prenaša na vsa štiri kolesa. Maksimalna hitrost je 240 kilometrov na uro, pospešek do stotice pa 4,7 sekunde.

101,7 kWh je kapaciteta baterije, doseg po WLTP pa med 590 in 625 kilometrov. Na hitri polnilnici z močjo do 195 kilovatov se v desetih minutah napolni za 170 kilometrov dosega. 80-odstotno napolnjenost dosežemo v 34 minutah.

To je bila premišljena izbira. Menimo, da se bo električna mobilnost zgodila, vendar nihče ne ve, kako hitro. Zato smo bili prepričani, da bi bilo koristno, če bi združili luksuzno in električno različico v enem vozilu, saj bi v nasprotnem v bližnji prihodnosti lahko naše stranke prisilili v neprijetno izbiro, česa si želijo. Sem moderen, si želim elektrike, ali pa predvsem udobja in prostora. To bi bila nepoštena odločitev, za katero ne želimo, da bi jo sprejele naše stranke. (Adrian van Hooydonk, vodja dizajna pri BMW, o tem, zakaj si serija 7 in električna i7 delita platformo)

5,39 m je dolžinska mera I7, medosna razdalja meri 3,21 metra. 5,16 metra pa meri v dolžino X7, katerega prtljažnik pogoltne od 326 do 2120 litrov.

3 motorjiso na voljo pri X7, bencinski šestvaljnik ima moč 380 konjev (280 kW), dizelski šestvaljnik 352 konjev (259 kW), v različici M60i xDrive pa se vrti osemvaljnik z močjo 530 konjev (390 kW).

139.900 € je potrebno odšteti za i7 xDrive60, za najcenejšega X7 xDrive40d pa 107.000 evrov.