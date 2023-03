Šentjernej . Toplo sobotno popoldne je kar vabilo na prosto. A tako kot drugod po Sloveniji tudi na Dobravici pri Šentjerneju zunaj skorajda ni bilo nikogar, saj je večina sedela pred televizijskimi zasloni in spremljala skoke naših skakalcev v Planici. Ne pa tudi 54-letni Boris Jerele iz Šentjerneja, ljubiteljski letalec, ustanovitelj Aerokluba Šentjernej. Letenje je bilo njegova strast. Skoraj ni bilo vikenda, da ne bi sedel v svoje ultralahko motorno letalo in poletel v nebo, pripovedujejo vaščani. Toda Boris ne bo več letel. V soboto malo pred 17. uro se je njegovo življenje končalo tako rekoč na domačem pragu, na travniku v strnjenem naselju Dobravica ob regionalni cesti Novo mesto–Šentjernej, le kakih 30 metrov od najbližjega gospodarskega poslopja in najbližje stanovanjske hiše.

Dvakrat je počilo

Vaščani Dobravice in Šentjerneja so šokirani. Vendarle so v tistem koncu ljudje zelo povezani, vsi se poznajo. »Ravno sem na televiziji gledal skoke, ko je strašno počilo, zabobnelo. Najprej sem mislil, da se je zrušil gradbeni oder pri sosedovih, kjer gradijo. Ko sem pogledal ven, pa sem videl, da na travniku gori letalo. Zadnji del je bil takrat še cel. Takoj sem vedel, za koga gre,« pripoveduje Janez Stopar iz hiše, najbližje kraju nesreče. »Gasilci so prišli v nekaj minutah in ravno ko so se namenili gasiti, je počilo še enkrat. Očitno je razneslo rezervoar.«

Jerele je bil zaposlen v podjetju Podgorje Šentjernej, pripovedujejo vaščani. Po javno dostopnih podatkih je leta 2002 ustanovil Aeroklub Šentjernej. Letalo, ki naj bi ga po besedah vaščanov nabavil pred kakimi tremi leti in naj bi bilo sodobno opremljeno, je imel spravljeno v prostorih letališča Prečna pri Novem mestu, od koder je v soboto tudi poletel, po neuradnih podatkih kakšno uro pred nesrečo. »Bil je res strasten letalec, skorajda ni bilo vikenda, da ne bi letel. Stalno je krožil nad Dobravico in Šentjernejem. Ko smo imeli poleti tu veselico, je vsaj desetkrat zakrožil nad nami,« dodaja Stopar. »Iz smeri Šentjerneja je priletel. Očitno je nekako zapel lopo za kokoši in jo potegnil čez ograjo, nato pa se zrušil. Lahko, da je že prej zadel tiste visoke smreke, kajti zelo rad je letel nizko,« pripoveduje drugi sosed. Še zdaj je videti črno sled s sosedovega travnika preko ograje do mesta, kjer je letalo eksplodiralo.

Vzrok nesreče še ni znan

Policisti so več klicev občanov prejeli ob 16.47. Le nekaj minut po padcu letala so na kraj prihiteli gasilci prostovoljnega gasilskega društva Šentjernej, kmalu za njimi pa tudi poklicni gasilci in reševalci Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, ki pa nesrečnemu pilotu niso mogli več pomagati. Kraj nesreče so zavarovali. Kaj je šlo v soboto dejansko narobe, bo pokazala preiskava, ki pa je običajno dolgotrajna. Glavni preiskovalec letalskih nesreč in incidentov Toni Stojčevski si je v soboto že ogledal kraj nesreče, prav tako preiskovalna sodnica in dežurni tožilec, kriminalisti pa še naprej zbirajo obvestila za potrebe ugotavljanja okoliščin.