Zmagovalec tekmovanja je prejel 30.000 evrov ter priložnost nastopa na Ljubljana Festivalu in Festivalu Emilia Romagna. Poleg tega bo po napovedih prihodnje poletje nastopil na Floridi, v Cremoni in Ljubljani na recitalu s prvonagrajencem letošnjega mednarodnega violinskega tekmovanja Elmar Oliveira.

V finalu tekmovanja, ki je potekal v petek in soboto v Cankarjevem domu, je nastopilo šest pianistov ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta in člana žirije Ricarda Castra. Njihov nastop je vključeval nekatere najpomembnejše koncerte za klavir iz zakladnice evropske glasbe, poleg tretjega klavirskega koncerta Rahmaninova še Beethovnov četrti klavirski koncert in drugi klavirski koncert Prokofjeva.

Žirija je po nastopu vseh šestih drugo nagrado, vredno 20.000 evrov, podelila Yuanfanu Yangu iz Združenega kraljestva, tretjo nagrado, vredno 10.000 evrov, pa Vladislavu Khandohiju iz Belorusije. V finalu so nastopili še Yangrui Cai s Kitajske, Roman Lopatinski iz Ukrajine in Kostandin Tashko iz Albanije.

Med posebnimi nagradami, s katerimi je žirija nagradila izvedbe skladb iz posamičnih glasbenih obdobij, je dve prejel drugouvrščeni pianist Yuanfan Yang, in sicer za najboljšo izvedbo klasične sonate in skladbe iz obdobja romantike. Dobil pa je tudi nagrado poljskega veleposlaništva v Sloveniji za najboljšo izvedbo dela Friderika Chopina.

Prav tako dve posebni nagradi je prejel domači pianist Urban Stanič, in sicer za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega skladatelja in kot najboljši slovenski predstavnik na tekmovanju. Tekmovanja z zahtevnim pianističnim repertoarjem se je udeležilo 22 pianistov iz 14 držav, rojenih med letoma 1992 in 2006, iz Slovenije še Jure Goručan.

Po napovedih organizatorjev bo tekmovanje poslej trienalno.