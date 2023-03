Električni avtomobili so za industrijo nekaj novega, saj prinašajo različne tehnologije in načine proizvodnje, kot so jih bili proizvajalci vajeni večji del 20. stoletja. Proizvodnja električnega avta za nameček velja za manj intenzivno panogo, ki zahteva tudi manj delovnih procesov in rezervnih delov. Prevedeno to pomeni, da potrebuje tudi manj delavcev. Koliko manj? Kakšnih 30 odstotkov zagotovo. Pri čemer velja, bolje kot se bodo električna vozila prodajala, več tradicionalnih delavcev bo izgubilo službo, saj njihova znanja ne bodo več potrebna. Samo v Evropi je ogroženih pol milijona delovnih mest pri dobaviteljih, 70 odstotkov naj bi jih službo izgubilo med letoma 2030 in 2035. Sindikati v Evropi so še bolj črnogledi in predvidevajo, da bo na udaru na milijone delovnih mest, pri čemer avtomobilska industrija trenutno zaposluje blizu 15 milijonov ljudi.

A vse ni črnogledo. Tako na primer pri Boston Consulting Group na eni strani napovedujejo 630.000 izgubljenih služb do leta 2030, a naj bi proizvodnja baterij in polnilne infrastrukture po drugi kreirala blizu 580.000 novih delovnih mest. Izziv pri vsem pa je, kdo bo imel dovolj znanja in veščin, da bo ta mesta zasedel. Ali prevedeno, če bo nekdo izgubil službo, to še ne pomeni, da bo za novo ustrezen kandidat. Potrebno bo namreč prešolanje, na katerega pa nekoliko starejši delavci (beri: stari nad 55 let) praviloma niso pripravljeni.

Industrija gre sicer skozi tranzicijo, ki ji v svetu avtomobilizma še nismo bili priča, zgodbe o množični izgubi delovnih mest pa nihče izmed odgovornih ne želi obešati na veliki zvon, saj gre za temo, ki ne govori v prid elektrifikaciji. Dejansko pa se zapiranja delovnih mest že dogajajo. Pri Fordu, na primer. Prvi mož podjetja Jim Farley je tako dejal, da imajo preveč zaposlenih na nekaterih mestih, saj njihova znanja niso več potrebna, številna mesta pa zahtevajo spremembo. Tako bodo v naslednjih treh letih v Evropi odpustili 3800 ljudi. Napovedi so povezane tudi z njihovo strategijo, da v Evropi z letom 2030 preidejo na prodajo le še novih električnih avtomobilov. Čeprav ta obljubljajo zeleno revolucijo, pa se brez neprijetnih sprememb pri delovni sili ne bo zgodila. Pri čemer so nekateri analitiki prepričani, da bo najbolj na udaru delovna sila v evropski industriji, kjer bodo odpuščanja najbolj množična. Kaj se bo dejansko zgodilo, bo pokazala prihodnost. Ljudem, ki so željni učenja novih znanj, pa se, kot velja že danes, za službo ni potrebno bati.