Ljubljana, nova linija dišav

Pri Turizmu Ljubljana so ustvarili novo linijo naravnih aromatičnih izdelkov, razvitih z zeleno usmeritvijo in trajnostno naravnanostjo mesta Ljubljana. Gre za linijo dišav znamke Ljubljana, ki zajemajo dišavo za prostor, dišavo za telo in kremo za roke. Izdelki so visoko kakovostni in elegantnega videza, narejeni so v Sloveniji, oblikovala jih je aromaterapevtka Ana Ličina, na voljo so v trajnostni embalaži. Namenjeni so vsem, ki jih zanimajo zeleno in trajnostno okolje, preživljanje časa v naravi, razvajanje in skrb zase ter odkrivanje novosti. Izdelke odlikuje 100-odstotni naravni vonj lokalnih aromatičnih rastlin in hranljivih darov narave.