Nepreslišano: Maks Tajnikar, ekonomist

Obstaja zelo napačno splošno prepričanje, da o zdravstvenih sistemih vedo veliko zdravniki. Oba – Loredan Bešič in Brecelj – pa sta zdravnika. Celo kirurga. V tuji literaturi sem nekoč prebral, da predvsem kirurgi radi urejajo zadeve v zdravstvu. A ti le prenašajo vzorec iz operacijske dvorane na cel sistem. Kar je napačno! Zato bi fantje, ki prevzamejo odgovorne zdravstvene resorje in naloge v vladi, morali imeti znanje zdravstvene ekonomike. Danes izgubljamo čas z ljudmi, ki niso ustrezno usposobljeni. Lahko, da so čisto v redu ljudje in odlični kirurgi – nobenega osebno ne poznam –, ampak nobeden od njiju nima ustrezne reference s tega področja.