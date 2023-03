Modna karavana napovedovanja trendov za jesen/zimo 2023 se nadaljuje, fokus pa se je po pravkar zaključenem tednu mode v Milanu preselil v Pariz. In teden mode v francoski prestolnici se je začel v stilu, z modno revijo Dior. Kolekcija je bila predstavljena v impresivno urejenem prostoru, ki ga je zasnovala portugalska umetnica Joana Vasconcelos. Forma spominja na začarane pravljične kraje iz tkanin, čipk, vezenin in kvačkanih kompozicij, vključuje pa tudi otoke in prostore, kamor so posedli občinstvo. Za kuliso je Vasconcelosovo navdihnila Valkira, bojevnica iz nordijske mitologije.

Ima zelo jasno vizijo znamke

Odličen vizualni uvod Diorjeve kreativne direktorice Marie Grazie Chiuri, ki ga je najlažje opisati kot reinterpretacijo petdesetih let, prežeto z zgodovino luksuzne modne znamke, še naprej poglablja francoski slog z osredotočanjem na tri izjemne osebnosti: Catherine Dior, Édith Piaf in Juliette Greco. Vsaka izmed njih je s svojim načinom življenja razdirala ženske stereotipe, ki so bili del povojne miselnosti, zato je ta Diorjeva kolekcija oda ženstvenosti s pridihom modnega upora. Črno-bele kombinacije, usnje in cvetlični potisk z odtenki rubina, smaragda, topaza in modre, so navdušili. Kroji kril, srajc, oblek in plaščev so modno sporočilo, kako nositi ženstvenost v sedanjosti, v več kot realnih okoliščinah, o čemer je veličastna Maria Grazia Chiuri spregovorila ob predstavljanju teme kolekcije: »Čas, v katerem živimo, me bega, vendar se glede svoje službe ne motim. Čas je bolj agresiven, vendar imam zelo jasno vizijo znamke. Vem, kaj je dobro in kako delati dobro v tej industriji ter kako poskušati biti boljši v smeri skupnosti. Stara sem 59 let in imam dolgo zgodovino, zato razmišljam o vseh dobrih stvareh v industriji in o tem, kako lahko napredujemo na boljši način. Poskušam videti priložnost v tem, kar lahko naredi moda.«