Svetlolasa Beatrice Borromeo ni obraz z naslovnic modnih revij in rumenih tračev. Prepoznali jo bodo le dobro obveščeni poznavalci evropskih kraljevih družin, odkar jo je modna hiša Christian Dior angažirala za promocijo svojega najnovejšega modela torbice lady 95.22, pa je črna torbica že postala klasika.

To ni prvi manekenski nastop žene Pierra Casiraghija, sina hannovrske princese Caroline in vnuka monaške princese Grace Kelly. Že leta 2021 je postala obraz svetovne luksuzne modne znamke, a tudi to ni bil njen prvenec – prve korake na modni brvi je namreč naredila že pri petnajstih letih na Chanelovi modni reviji kot članica agencije Tomei v lasti maminega prijatelja Piera Piazzija. Magistrica novinarstva namreč prihaja iz stare italijanske plemiške družine, ki je močno povezana z modo. Njeni strici grofje so lastniki tekstilnega podjetja Marzotto, ki izdeluje fine luksuzne tkanine, od leta 2002 do 2012 pa so bili tudi lastniki modne hiše Valentino.

Nevesta nosila pet poročnih oblek

Babica Marta Marzotto je bila znana italijanska oblikovalka oblačil in nakita, ki je vse do smrti pri 86 letih slovela kot modna ikona. Zato je svetlolasa in modrooka Beatrice že kot deklica poznala vse pomembnejše italijanske oblikovalce, ki so pogosto bivali v družinski palači v središču Milana ali počitnikovali v njihovih družinskih vilah v Neaplju in Marakešu. Dve leti mlajšega moža je spoznala leta 2008 na milanski univerzi Bocconi, kjer je študirala pravo, njen bodoči partner pa menedžment in ekonomijo. Poročila sta se poleti 2015 na dveh obredih, civilnem v palači v Monaku in cerkvenem v kapeli na otočku San Giovanni ob jezeru Maggiore, ki je v lasti očetove družine Boromeo.

Poroka je bila atraktivna tudi zaradi modnih nastopov neveste. Zamenjala je kar pet poročnih oblek, ki so jih zanjo ustvarili družinski prijatelji: dve je oblikoval Valentino, dve Giorgio Armani, eno pa Alberta Ferretti. Njihove kreacije nosi tudi ob drugih priložnostih, prav tako modele svakinje Marte Ferri, žene starejšega brata Carla Ludovica Borromea. Čeprav že od malih nog živi v razkošju, materi dveh sinov, 5-letnega Stefana Ercoleja Carla in 4-letnega Francesca Carla Alberta, ne gre očitati razvajenosti bogatašinje.

Beatrice se razglaša za levičarko, ateistko in aktivistko, ki je za italijanske dnevne časopise pisala o številnih kočljivih temah, tudi o mafijski camorri, v okviru lastne produkcijske hiše Astrea pa je producirala vrsto dokumentarnih filmov o podnebju, begunkah in ženskah, ki trpijo zaradi posledic podnebnih sprememb.