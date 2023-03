Golobova vlada je poosebljenje leve vlade, trdi Grims, z njo je ogrožen vsak posameznik, vsak državljan, ogroženo je njegovo življenje, njegovo zdravje, njegova svoboda, njegova lastnina, napoveduje nore davke, evtanazijo, ogrožena je svoboda javne besede in omogočen pregon resnice pod krinko pregona sovražnega govora. Golobova vlada skratka preganja vse drugače misleče, kar je totalitarizem. Po Grimsovem mnenju je sovražni govor, ki najbolj boli levico, resnica. Še enkrat je pohvalil Boruta Pahorja in njegovo politiko ter se seveda lotil še »šerifa« Jankovića. In kot češnja na Grimsovi torti: desna orientacija je, da želiš svobodo človeka, da je človek bogat, da zna poskrbeti sam zase ter da nas ta oblast, v nasprotju z zadnjo Janševo vlado, oddaljuje od jedrne Evrope. Evropa in Amerika pa sta okuženi s kulturnim marksizmom in namesto da bi gradili močno ekonomijo, se tam ukvarjajo z neumnostmi. Saj ni res, pa je, da vse to prihaja od človeka in stranke, ki ves čas deluje hujskaško in razdiralno, nas razdvaja, seje sovraštvo in ksenofobijo med drugače misleče od njih, ne spoštuje in ne priznava NOB in OF, časti in poveličuje narodne izdajalce domobrance, in ki je tudi v zadnjih dveh letih svojega vladanja delovala v nasprotju z demokracijo, ki jo nosi v svojem imenu.

Nato pa v sredo pride Ruparjev shod upokojencev, ki ga je, za razliko od vseh podobnih, tokrat prvič neposredno prenašala TV SLO-1. Po policijski statistiki je bilo pri nas v zadnjih desetih letih v povprečju 77 javnih shodov letno. Zanimivo pri tem pa je, da RTV Slovenija na nobenem od treh televizijskih kanalov ni neposredno prenašala nobenega od tovrstnih dogodkov. Boris Tomašič je pred tem na SDS televiziji Nova24TV pozval vse privržence stranke, naj pridejo v Ljubljano rušit vlado, Rupar pa trdi, da SDS nima nič s tem shodom. Po Ruparjevi »statistiki« in zapisu na MMC RTV SLO se je v Ljubljani zbralo kar 31.000 upokojencev, po neuradnih informacijah od virov blizu Policije pa udeležbo na protestu ocenjujejo na vsega 7000 udeležencev. V petek ob 13:00 je bil nato na TV SLO-3 neposreden prenos podnebnega štrajka, kar je višek hipokrizije Uroša Urbanije, šefa TV SLO, ki s tem želi dokazati, kako »uravnotežena« je naša nacionalka.

Na koncu za Janšo uspešnega tedna je stranka SDS v državni zbor vložila še interpelacijo celotne Golobove vlade. Razen ukinitve muzeja osamosvojitve in urada za demografijo ter kadrovanja in stanja v zdravstvu so vsi ostali očitki bolj ali manj enaki Grimsovim iz omenjene Arene. Janša želi, po njegovih besedah, to interpelacijo izkoristiti predvsem kot nekakšno streznitev poslancev in ministrov te vlade, saj le-ti svoje poteze in odločitve sprejemajo zaradi njihovega nepoznavanja in naivnosti.

Tako kot je napovedal, Janša uspešno vrti zajca (Goloba) na ražnju, seveda v veliko veselje in zadovoljstvo svojih privržencev. Golob pa nič.

Andrej Šušterič, Proseniško