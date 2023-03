Perfekcionizem, imenovan Timi Zajc

Ob velikih športnih uspehih naših junakov se hitro in zlahka prepustimo radosti in veselju. Tudi s skakalnim uspehom našega Timija Zajca prvega marčevskega petka letos je tako. Pri tem radi pozabimo na več kot desetletje dolgo športno pot učenja in piljenja tehnik, na splošno in posebno pripravo športnika. Na njegove vzpone in padce, s katerimi je tlakovana športnikova pot. Spomnimo se najprej na Timijevo domače okolje, ki ga je usmerilo k skokom. Omenimo tu skakalčevega očeta in njegove ekipe, ki se je desetletje dolga borila za dostop do »skakalnih resursov«, beri do materialnih in finančnih dobrin, ki so za skakalčev razvoj potrebne. Skakalcem iz nespecifičnih skakalnih okolij je do omenjenih resursov dosti težje dostopati. Omeniti je treba vse trenerje in učitelje, ki so Timiju podajali pravo znanje in veščine.