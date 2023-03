Ukinitev dohodnine do 2000 € mesečno ne pomeni nujno večje plače zaposlenih, ampak povečanje prihodkov v pokojninsko in zdravstveno blagajno. Leta 1994 je Gaspari uvedel socialno pravičen, integralni dohodninski sistem, ki je zajel vse letne dohodke posameznika. Bajuk ga je evropeiziral, iz socialno pravičnega v socialno krivičnega. Evropski dohodninski sistem privilegira bogate, bogati so vedno bolj bogati, revni vedno bolj revni. Bajuk je kapitalske dohodke izvzel iz letnega obračuna dohodnine in zanje uvedel enotno cedularno stopnjo obdavčitve 25 %. Tako je Slovenec, ki je dobil 3 milijone € od provizij za investicijo Teš 6, plačal le 25% davek in ne 50 %, kot bi sicer plačal, če bi ta dohodek po Gasparijevo sodil v letni obračun progresivne dohodnine. Dohodninska lestvica za leto 2022 določa, da se plača za mesečni dohodek nad 730 € že dohodninski davek po stopnji 26 %, torej za 1 % več kot za milijonske kapitalske dohodke. Od mesečne plače nad 2150 € pa se obračunava davek po stopnji 33 %. Je to socialno pravično?

Država nima nobene pravice pobirati davkov od nizkih mesečnih dohodkov, to je žaljivo vampirsko početje. Socialno pravična država, kar Slovenija seveda ni, mora od mesečnih dohodkov pobrati obvezno zgolj prispevek za zdravstveno in pokojninsko blagajno. Tako si zagotavljamo solidarno, vsem enako dostopno zdravljenje, in dostojne pokojnine v skladu s plačanimi prispevki. To je naša osnovna človekova pravica. Ker je davek DDV degresiven davek glede na dohodke posameznika, je pravično in pošteno, da država uvede progresivno dohodninsko obdavčenje za dohodke nad 2000 € mesečno oziroma 24.000 € letno. Janševa letna dohodninska olajšava v višini 5500 € ali po Golobovo 5000 € sta sramoten posmeh revežem. V knjižici Davčni principi Marije Terezije predlagam dohodninsko olajšavo 30.000 € letno, vendar je dohodninski sistem po Gaspariju integralen, torej zajema prav vse dohodke, tako realne kot potencialne dohodke.

Marija Terezija je uvedla katastrski dohodek od najmanjšega koščka zemlje kot potencialni dohodek in nikogar ni vprašala, ali zemljo obdeluje ali ne, ali dohodek z obdelovanjem zemlje v resnici pridobi ali ne. Marija Terezija bi danes uvedla potencialni letni dohodek od prav vseh hiš, stanovanj, vikendov, jaht, letal, doma in tujini, dragih avtov, dragocenih zbirk ... In ti potencialni dohodki bi prišli enako kot realni dohodki v integralno letno dohodninsko napoved. Predpostavimo, da bi lastniku hiše z odločbo določili potencialni letni dohodek 4000 € od te hiše. Če bi letni dohodki iz osebnega dela tega lastnika hiše znašali 24.000 € (2000 € mesečno), bi njegovi skupni letni dohodki znašali 28.000 €, torej manj kot 30.000 €, kolikor je moj predlog letne olajšave za dohodnino. Tak posameznik ne bi plačal nobenih davkov razen seveda DDV pri potrošnji svojih dohodkov. Tisti, ki bi imeli zelo velike dohodke bodisi iz osebnega dela ali kapitala, potencialne dohodke od hiš, stanovanj, vikendov, jaht, letal, zelo dragih avtov, dragocenih zbirk itd, pa bi plačali dohodnino po progresivni davčni lestvici za znesek nad 30.000 letno od vseh dohodkov.

Država naj se spopade z bogatimi in ne reveži. Tako preprosto je vse to, če bi le obstajala politična volja za pravično socialno državo.

mag. Boris Nemec, Šempeter pri Gorici