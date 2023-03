Čufarjeva ulica: Preuredili oglaševalske vitrine

Mestna občina Ljubljana je del Čufarjeve ulice med Miklošičevo in Resljevo cesto s celovito prenovo na novo tlakovala, namestila nove klopi in pitnik ter na novo uredila male svetlobne vitrine za oglaševanje. Pred prenovo so bili pred osnovno šolo Toneta Čufarja na nekaj deset metrih kar trije oglaševalski objekti, zdaj je le eden ob pločniku vzdolž Resljeve ceste. Prav tako ni več vitrine v bližini križišča z Miklošičevo cesto, sta pa zato dve pri križišču Čufarjeve in Kolodvorske ulice, ki sta le nekaj metrov narazen.