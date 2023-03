Čeprav nekdanji poslanec Zmago Jelinčič pravi, da je za to, da je njegova vila ob Bleiweisovi cesti zaradi načrtovane ceste v prostorskih načrtih občine predvidena za rušenje, izvedel šele pred kratkim, je dejstvo, da je njena usoda zapečatena že vsaj petnajst let. Vila namreč stoji v koridorju, potrebnem za gradnjo nove Tobačne ulice, vzporedne z železniško progo, ki bo stanovanjsko območje prometno povezala s polnima priključkoma na Bleiweisovo cesto. Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje nekdanje Tobačne je začel nastajati leta 2007, takrat je po protokolu občina morala pozvati vse lastnike na območju, da podajo svoje investicijske namere.

Novo semaforizirano križišče na Bleiweisovi cesti

Dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta za območje je bil objavljen marca 2008, 21. aprila pa je dokument potrdil mestni svet. Nato je bil dokument med 1. majem in 6. junijem javno razgrnjen na spletu, v prostorih četrtnih skupnosti Center in Vič ter na oddelku za urejanje prostora, kar je bilo javno objavljeno na občinski spletni strani in v medijih. V tem času je potekalo zbiranje pripomb, pred koncem razgrnitve pa je javno občina prostorski akt še enkrat predstavila v prostorih četrtne skupnosti Vič. O vsem tem in projektu Tobačna so glede na njegovo velikost obširno pisali tudi mediji.

Jelinčič pripomb k osnutku občinskega prostorskega načrta za območje Tobačne ni imel, kar je razvidno iz predloga, ki ga je mestni svet potrdil oktobra 2009. Od osnutka do odloka se zasnova območja ni bistveno spreminjala, vključno z novo Tobačno ulico ob železniški progi in novim semaforiziranim križiščem z Bleiweisovo cesto, ki je predvideno natanko tam, kjer stoji Jelinčičeva vila. Da je skoraj neverjetno, da Jelinčič za rešitve iz prostorskega načrta ne bi vedel, priča tudi podatek, da je po podatkih zemljiške knjige s takratnim lastnikom nekdanjega kompleksa Tobačne in investitorjem Imosom-G leta 2008 sklenil pogodbo o stavbni pravici.

V občinskem podrobnem prostorskem načrtu je navedeno, da lahko gradnjo komunalne opreme iz programa opremljanja občina s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka. »Investitor, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s programom opremljanja zgradi vso načrtovano komunalno opremo in pridobi potrebna zemljišča in to neodplačno prenese na Mestno občino Ljubljana.« Imos-G bi v tem primeru poskrbel tudi za odkup Jelinčičeve vile in gradnjo novega križišča, kar pojasnjuje dogovor z Jelinčičem iz leta 2008.

Čeprav je Imos-G leta 2015 končal v stečaju, to z vidika prostorskih aktov ne spremeni nič. Ne samo občinski podrobni prostorski načrt, tudi nadrejeni občinski prostorski načrt določa, da je območje Jelinčičeve vile namenjeno gradnji ceste in ničesar drugega, kar je dejavnik, ki tudi bistveno vpliva na njeno vrednost.

Da bi se prostorski akti za območje Tobačne še spremenili, je sicer mogoče, a v posameznih podrobnostih, malo verjetno pa, da bi spreminjali rešitev priključevanja tako velikega stanovanjsko-poslovnega kompleksa na Bleiweisovo cesto. Občinski podrobni prostorski načrt predvideva možnost realizacije projekta v dveh fazah, pri čemer bi lahko v prvi fazi dve stanovanjski stolpnici zgradili, še preden bi zgradili vse priključke na Bleiweisovo cesto, za preostalih pet stolpnic pa bi lahko uporabno dovoljenje investitor dobil šele, ko bi križišče zgradil v celoti.

Kompleks s 650 stanovanji in hotelom

Poleg zaščitenega historičnega dela Tobačne, ki ostaja in bo revitaliziran, prostorski akt predvideva obsežno novogradnjo, ki se je na območju že začela z izkopom in betoniranjem prvih kleti, a je zaradi stečaja Imosa-G nasedla. Na območju bližje železniški progi je predvidenih do 650 stanovanj v sedmih pretežno stanovanjskih stolpnicah, visokih od 49 do 70 metrov, medtem ko je blizu križišča Tivolske in Bleiweisove ceste mogoče graditi 66-metrsko podolgovato stavbo, namenjeno poslovno-trgovskemu programu oziroma hotelu s kongresno ponudbo.

Več kot 55.000 kvadratnih metrov velik kompleks Tobačne je po dolgem stečaju, spodletelih dražbah, sodnih sporih in preobratih na koncu pristal v rokah družbe Kompas Shop, ki ga prek verige družb obvladuje nepremičninar Aleksander Jereb. Ta je lastnik še več drugih velikih sklopov zemljišč v Ljubljani, recimo nekdanjega proizvodnega kompleksa družbe Velana, iz stečaja Protecta GL pa je za 1,62 milijona evrov kupil zemljišče med Kajuhovo in Ameriško ulico, ki jo občina potrebuje za povezovalno cesto med Kajuhovo in Ameriško ulico, na kateri je predviden tudi glavni dostop do Ikee, ter za širitev Kajuhove ceste, kjer bi rad uredili površine za kolesarje in pešce. Kompas Shop je zaradi teh zemljišč v sporu z ljubljansko občino, ki je zanje na koncu sprožila postopek razlastitve.

V Kompas Shopu ne dajejo pojasnil

Na novinarska vprašanja o nadaljnji usodi kompleksa Tobačna v družbi Kompas Shop, tako kot prej na vprašanja o pogajanjih in razlastitvi za zemljišča ob Kajuhovi cesti, niso odgovorili. Očitno o svojih investicijskih namerah, če jih sploh imajo, ne komunicirajo niti z ljubljansko občino, kjer pravijo, da v povezavi s kompleksom Tobačna ne od družbe Kompas Shop ne od podjetja AS57 niso prejeli nobene informacije, zato sklepajo, da investicija miruje.

Na občini še pravijo, da bodo ne glede na določila iz prostorskega akta sami poskrbeli za komunalno infrastrukturo na območju Tobačne in da so pred leti, ko je kazalo na Imosovo investicijo, za to že odprli postavko v proračunu. Tako bo tudi občina tista, ki se bo, ko bo za to napočil čas, z Jelinčičem oziroma takratnim lastnikom vile na Beliweisovi cesti 13 pogajala o odkupu zemljišč, ki jih bo potrebovala za novo križišče. Podlaga za odkup bo cenitveno poročilo, če pa do dogovora ne bo prišlo, lahko gre občina na podlagi sprejetih prostorskih aktov tudi v razlastitev.