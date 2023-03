V ponedeljek bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bodo na vzhodu krajša obdobja delno jasnega vremena, drugod bo pretežno oblačno. Ponekod v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Oba dneva bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad zahodno in srednjo Evropo počasi slabi. Veter v višinah se obrača na jugozahodno smer, ponoči bo začel pritekati bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V ponedeljek bo prevladovalo oblačno vreme. Občasno bo ponekod rahlo deževalo, v Alpah pa rahlo snežilo.