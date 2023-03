Prodaja paketov vstopnic se je začela 15. februarja, skoraj milijon od treh milijonov vstopnic v prodaji pa je na voljo po ceni 24 evrov. Po navedbah organizatorjev paketi za sabljanje, plezanje, BMX prosto, BMX, rolkanje, triatlon in breakdance »niso več na voljo«.

Poleg tega 79 odstotkov Francozov meni, da postopek za pridobitev vstopnic za olimpijska tekmovanja ni enostaven.

Raziskava, ki jo je izvedla družba Odoxa, je bila objavljena dva tedna po začetku prve faze prodaje treh milijonov vstopnic na paket (najmanj tri vstopnice, največ 30 na paket), ki je bila deležna kritik zaradi zapletenosti nakupnega procesa in cen.

Čeprav bo 14. marca le še 500 dni do začetka olimpijskih iger 2024 (26. julij - 11. avgust), francoska podpora dogodku ostaja močna: 69 odstotkov Francozov meni, da je dobro, da bodo olimpijske igre v Parizu, kar je petodstotni padec glede na oktober 2021.

Večina (64 odstotkov) jih meni, da bodo te OI ustvarile gospodarske priložnosti za Francijo, a 64 odstotkov jih obenem ne zaupa organizatorjem, da bodo nadzorovali stroške tega dogodka in uravnotežili proračun med odhodki in prihodki.

Končno, 72 odstotkov Francozov meni, da bi morali imeti ruski športniki, izključeni z mednarodnih tekmovanj od invazije na Ukrajino, možnost sodelovati na OI 2024 pod barvami Rusije (28 odstotkov) ali pod nevtralno zastavo (44 odstotkov).

Raziskavo so izvedli 1. in 2. marca na vzorcu 1005 ljudi, starih 18 let ali več.