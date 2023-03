V stanovanju, kjer je zagorelo, so reševalci odkrili štiri otroke, ki naj bi bili stari od šest mesecev do pet let in so najverjetneje umrli zaradi zadušitve z ogljikovim monoksidom.

V sosednji sobi sta bila poškodovana njihova mati in oče, oba so zaradi hudih opeklin odpeljali v bolnišnico na intenzivno nego. Gasilci so ogenj hitro obvladali in pogasili, vzroke požara in zadušitve otrok pa bo ugotovila preiskava, je po navedbah srbskih medijev v obvestilu o nesreči še dodalo notranje ministrstvo.